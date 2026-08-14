انفجار مول أرابيلا بلازا.. أسطوانة هيليوم وراء الحادث و3 وفيات و20 مصابًا

قال الكاتب الصحفي فتحي سليمان، إن انفجار مول «أرابيلا بلازا» بالتجمع الخامس وقع مساء أمس داخل محل لبيع الهدايا وألعاب الأطفال، موضحًا أن المعاينة الأولية كشفت أن انفجار أسطوانة هيليوم كان السبب الرئيسي وراء الحادث.

وأضاف “سليمان” خلال برنامج صباح الخير يا مصر، أن الانفجار أسفر عن وفاة 3 أشخاص وإصابة 20 آخرين، جرى نقلهم إلى عدد من المستشفيات، مشيرًا إلى أن الإصابات تنوعت بين كسور وجروح وكدمات، فيما استقرت حالة معظم المصابين.

وأوضح أن التحقيقات رجحت وجود صلة بين الانفجار وأعمال مطعم صيني مجاور، لافتًا إلى أن المحل الذي وقع فيه الانفجار غير مرخص، وأن التحقيقات مستمرة مع المسؤولين عنه.

وأشار إلى أن شائعة سقوط أحد المصاعد انتشرت عقب الحادث، إلا أن المعاينات أكدت عدم سقوط أي مصعد وعدم وجود ضحايا بداخله، موضحًا أن فصل التيار الكهربائي عن المول كإجراء احترازي أدى إلى توقف المصاعد، ما تسبب في انتشار الشائعة.

وأكد سليمان أن التحقيقات لا تقتصر على سبب انفجار أسطوانة الهيليوم، وإنما تشمل مراجعة التراخيص وأي شبهة إهمال أو مخالفات، مشيرًا إلى مراجعة تراخيص المحلات في عدد من مولات القاهرة الجديدة.