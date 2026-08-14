قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بسبب غاز الهيليوم.. تفاصيل التحقيقات في حادث انفجار مول بالقاهرة الجديدة
جريمة هزت 15 مايو.. الصور الأولى لضحايا إطلاق النار على أسرة بالقاهرة
الحرب تشتعل.. القوات الحكومية اليمنية تواصل استهداف الحوثيين بالجوف
التوقيت الشتوي يبدأ رسميًا يوم جمعة.. تأخير الساعة 60 دقيقة
دعاء للميت يوم الجمعة.. كلمات تفتح أبواب الرحمة
أخبار التوك شو| عبدالعاطي: نعتز بحفاوة الشعب التركي بمحمد صلاح.. حادث الإسماعيلية جرس إنذار.. مصطفى بكري: عمالة الأطفال قضية أمن اجتماعي
سعر عيار 21 في الآن
هجوم بمسيرات أوكرانية يتسبب في حريق بميناء روسي على البلطيق
خطوة بخطوة.. سجل الآن بالمرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2026
«المراقبة» لها قواعد.. قانون المحال العامة يحدد من يركب الكاميرات وأين تُحظر
محفوظ رمزي: التحول الرقمي في المنظومة الطبية أصبح ضرورة.. والمواطن من حقه الحصول على روشتة واضحة
تفاصيل سعر الدولار في السوق الرسمية الآن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

رسالة علي جمعة في غرة شهر مولد النبي: افرحوا بسيدنا رسول الله

د. علي جمعة
د. علي جمعة
عبد الرحمن محمد

وجه الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف والمفتي الأسبق للديار المصرية، رسالة تهنئة بمناسبة حلول شهر ربيع الأول، الشهر الذي شهد مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك عبر منشور نشره على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وبدأ الدكتور علي جمعة منشوره بتهنئة عامة للمسلمين بحلول هذه المناسبة، واصفًا الشهر بأنه "شهر الأنوار وتفتق الأسرار"، مشيرًا إلى أن فيه ظهر النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم للعالمين بإذن الله عز وجل، رحمة مهداة للبشرية جمعاء.

واستشهد في مستهل حديثه ببيت شعري يصف طيب أصل النبي الكريم منذ لحظة مولده وحتى ختام حياته، قبل أن ينتقل للحديث عن دلالة اليوم الأول من شهر ربيع الأول، موضحًا أنه اليوم الذي أشرق فيه نور النبي على الكون، ولهذا أطلق عليه المسلمون اسم "ربيع الأنور"، تعبيرًا عن إشراق الأنوار المحمدية والعطايا الربانية التي حملها ظهوره للوجود.

وأكد الداعية الإسلامي أن النبي صلى الله عليه وسلم أضاء بنوره ما بين المشرق والمغرب، بل امتد نوره ليشمل الكون بأكمله إلى يوم القيامة، لافتًا إلى أن الله عز وجل ختم به الرسالات السماوية والنبوات، وجعل رسالته هي الكلمة الأخيرة الموجهة للبشرية، وأرسله بشيرًا ونذيرًا قبيل قيام الساعة.

وأضاف أن النبي صلى الله عليه وسلم أدى الأمانة كاملة، وبلّغ رسالة ربه دون تقصير، ونصح لأمته حتى آخر لحظة في حياته، وجاهد في سبيل الله حتى انتقل إلى الرفيق الأعلى وهو راضٍ عن ربه، وربه راضٍ عنه سبحانه وتعالى.

دعوة للاحتفاء بذكرى مولد النبي 

ووصف الدكتور علي جمعة شهر ربيع الأول بأنه شهر كريم يحمل معه النور والفرحة والسرور لكل من يستقبله، مؤكدًا أنه مناسبة يفرح بها كل مسلم في مشارق الأرض ومغاربها.

ووجه دعوة صريحة للمسلمين للاحتفاء بذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم، قائلًا: "افرحوا بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأحبوا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعلموا أبناءكم حب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم"، مشددًا على أن غرس هذا الحب في نفوس الأجيال الجديدة واجب على كل أسرة مسلمة.

كما شدد على أن النجاة من الفتن، الظاهرة منها والخفية، لا تكون إلا بالتمسك بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، داعيًا المسلمين إلى الالتفاف حول سنته النبوية وشريعته الغراء ومقامه الرفيع، بالقلب والعقل والسلوك، وفي كل تفاصيل الحياة اليومية، وبذل الأموال والأنفس في سبيل ذلك متى استدعى الأمر.

وواصل حديثه مؤكدًا أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم ليست أمرًا اختياريًا، بل هي ركن أساسي من أركان الإيمان، داعيًا إلى الإكثار من الصلاة والسلام عليه في الليل والنهار، مستشهدًا بالآية الكريمة: "يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليمًا".

واختتم الدكتور علي جمعة منشوره بدعوة المسلمين إلى إظهار الفرح بمولد النبي صلى الله عليه وسلم بكل صوره ومظاهره المشروعة، متسائلًا في ختام كلمته: "فإن لم نفرح بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فبمن؟"، في إشارة إلى أن هذه المناسبة تستحق أعلى درجات الاحتفاء والتكريم من كل مسلم ومسلمة.

علي جمعة المولد النبوي ربيع الأول الأزهر الشريف هيئة كبار العلماء النبي محمد رسول الله شهر المولد النبوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة 2026 وأسعار التذاكر بعد التطوير

موعد افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة 2026 وأسعار التذاكر بعد التطوير

صاحب السيارة والشاب

مش هتحرك إلا لما تخلص.. صاحب سيارة ينتظر بائع ملابس حتى ينتهي من بيع بضاعته: بياكل عيش بالحلال

جريمة

مهندس ينهي حياة زوجته وأولاده وحماته بالرصاص في 15 مايو

تنظيم الاتصالات

إيقاف هذه الخطوط بقرار عاجل من جهاز تنظيم الاتصالات

تنسيق الجامعات 2026

جايب 60% علمي علوم؟.. هذه الكليات تنتظرك في تنسيق الجامعات 2026

موعد انتهاء الصيف

متى ينتهي فصل الصيف 2026؟.. تفاصيل موعد بداية الخريف رسميا

تنسيق المرحلة الثانية

مؤشرات نتيجة تنسيق المرحلة الثانية علمي علوم.. مفاجأة سارة وقائمة الكليات المتاحة

والتر بواليا

واقعة غريبة.. نادي عرعر ينهي تعاقد مهاجم الأهلي السابق بعد توقيع العقود

ترشيحاتنا

نيللي كريم

نيللي كريم تتألق بفستان أنيق في أحدث إطلالة.. صور

ريهام عبد الغفور

ريهام عبد الغفور ضيف شرف طالع نازل lخاص

الفنانة نسمة محجوب

نسمة محجوب تبهر جمهورها بأغاني جديدة.. وتتحدث عن مواقف جمعتها بشيرين عبد الوهاب

بالصور

فستان لافت.. درة تستعرض رشاقتها

درة
درة
درة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الحوار الواعي يؤمن خطى الأبناء

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ياناسي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: أزمة «شنجن» الجدية وانفجار العقد الأيديولوجي في أوروبا

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: خطوط محمول باسمك دون علمك.. من يتحمل المسئولية؟

بروتوكول تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة

تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة لدعم التنمية المستدامة وخدمة المجتمع

المزيد