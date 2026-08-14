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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أسعار الفراخ اليوم الجمعة 14 أغسطس 2026.. تحركات جديدة في الأسواق

الفراخ
الفراخ
رحمة سمير

شهدت أسعار الدواجن اليوم الجمعة 14 أغسطس 2026 تحركات طفيفة بين الارتفاع والانخفاض، وسط اختلاف الأسعار من منطقة لأخرى، بالتزامن مع تحديثات بورصة الدواجن والأسواق المحلية.

سعر الفراخ البيضاء اليوم

سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء في المزارع بين 56 و57 جنيهًا، بينما تراوح سعرها للمستهلك في الأسواق بين 63 و73 جنيهًا، وفقًا للمنطقة السكنية.

اسعار الفراخ اليوم

سعر الفراخ الساسو

تراوح سعر كيلو الفراخ الساسو في المزارع بين 82 و83 جنيهًا، بينما وصل سعرها للمستهلك في الأسواق إلى نحو 95 و115 جنيهًا للكيلو.

سعر الفراخ البلدي

سجل سعر كيلو الفراخ البلدي في الأسواق بين 114 و120 جنيهًا، مع اختلاف السعر من منطقة إلى أخرى.

اسعار الفراخ البيضا

سعر البانيه اليوم

تراوح سعر كيلو البانيه في المحال بين 160 و195 جنيهًا، بحسب المنطقة ومكان البيع.

وتختلف أسعار الدواجن ومنتجاتها من منطقة لأخرى، وفق تكاليف التداول وهوامش التجار.

أسعار الفراخ اليوم

السوق يشهد تحركات محدودة، مع استمرار الفارق بين أسعار البيع من المزارع والأسعار النهائية للمستهلك. 

سعر الفراخ البيضاء الارتفاع والانخفاض سعر الفراخ الساسو سعر الفراخ البلدي سعر البانيه اليوم

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