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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الذهب يتجه لتسجيل خسارة أسبوعية مع جني المستثمرين للأرباح بعد موجة ارتفاع

الذهب يتجه لتسجيل خسارة أسبوعية مع جني المستثمرين للأرباح بعد موجة ارتفاع
الذهب يتجه لتسجيل خسارة أسبوعية مع جني المستثمرين للأرباح بعد موجة ارتفاع
أ ش أ

 تراجعت أسعار الذهب اليوم /الجمعة/، لتتجه نحو تسجيل خسارة أسبوعية، بعدما عمد المستثمرون إلى جني الأرباح عقب بيانات التضخم الأمريكية الضعيفة التي دفعت المعدن النفيس إلى أعلى مستوى له في أكثر من شهرين، وأضعفت مبررات رفع أسعار الفائدة من جانب البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على المدى القريب.

وانخفض الذهب خلال التعاملات الفورية بنسبة 0.5% إلى 4 آلاف و326 دولارًا للأوقية، بينما تراجعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي تسليم ديسمبر بنحو 1% إلى 4 آلاف و382 دولارًا.

وكان الذهب قد ارتفع أمس الخميس إلى أعلى مستوى له منذ 5 يونيو الماضي، قبل أن يغلق منخفضًا بنسبة 1.3%، مما جعله على مسار تسجيل خسارة أسبوعية.

وتلقى الذهب - الذي لا يدر عائدًا - دعمًا بعد الانخفاض المفاجئ في بيانات الوظائف غير الزراعية الأمريكية الأسبوع الماضي، تلاه صدور بيانات تضخم أكثر اعتدالًا هذا الأسبوع، وهو ما أدى إلى تراجع حاد في توقعات رفع أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل.

وأظهرت بيانات أسعار المنتجين في الولايات المتحدة أن الأسعار لم تتغير في يوليو الماضي، بعد انخفاضها المعدل بنسبة 0.1% في يونيو. كما ارتفعت أسعار المستهلكين بشكل طفيف للغاية خلال الشهر الماضي، مع انخفاض تكلفة البنزين للشهر الثاني على التوالي.

ويقيم المتداولون حاليًا احتمالًا يبلغ 35% فقط لرفع أسعار الفائدة في سبتمبر، مقارنة بنحو 55% في الأسبوع الماضي، ويجعل انخفاض أسعار الفائدة الذهب أكثر جاذبية مقارنة بالأصول التي تحقق عوائد.

وعلى الصعيد الجيوسياسي، هددت /واشنطن/ أمس الخميس بالإبقاء على حصار بحري على إيران إلى أجل غير مسمى، في خطوة تزيد الضغط الاقتصادي على /طهران/، في وقت تعثرت فيه محادثات وقف إطلاق النار.

وفيما يتعلق بأسعار المعادن الأخرى، تراجع سعر الفضة الفورية بنسبة 0.4% إلى 64.17 دولارًا للأوقية، كما انخفض البلاتين بنسبة 0.3% إلى ألف و711 دولارًا للأوقية، بينما استقر البلاديوم عند ألف و306 دولارات.

وسجل كل من البلاتين والبلاديوم في وقت سابق من الجلسة أدنى مستوياتهما منذ 4 أغسطس الجاري، وكان كلا المعدنين يتجه أيضًا نحو تسجيل خسارة أسبوعية.

تراجعت أسعار الذهب جني الأرباح التضخم الأمريكية رفع أسعار الفائدة البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي

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