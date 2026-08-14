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3 مشروبات تشعر الجسم بالراحة أثناء الحرارة المرتفعة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

3 مشروبات تشعر الجسم بالراحة أثناء الحرارة المرتفعة

مشروبات
مشروبات
نهى هجرس

 هل تشعر بارتفاع درجة حرارة جسمك؟ على الرغم من أنه لا يوجد طعام يمكنه خفض درجة حرارة جسمك على الفور، إلا أن الحفاظ على رطوبة الجسم يساعد جسمك على تنظيم درجة حرارته بشكل أكثر فعالية.

 الأطعمة الغنية بالماء - وفي بعض الحالات بالإلكتروليتات - يمكن أن تساعد في دعم نظام التبريد الطبيعي للجسم، خاصة في الأيام الحارة أو بعد التعرق

مشروبات تساعد على ترطيب الجسم 

- البطيخ

يحتوي البطيخ على حوالي 90% من الماء، مما يجعله وسيلة سهلة لزيادة كمية السوائل التي تتناولها، يساعد الحفاظ على رطوبة الجسم على تبريد نفسه بكفاءة أكبر عن طريق التعرق

- ماء جوز الهند 

 ماء جوز الهند يتكون من حوالي 95% ماء ويحتوي على كميات صغيرة من الإلكتروليتات مثل البوتاسيوم والصوديوم والمغنيسيوم

 إذا كنت تتعرق كثيراً، فإن ماء جوز الهند قد يساعد في تعويض بعض السوائل والأملاح التي فقدتها، يبقى الماء العادي الخيار الأمثل لمعظم الناس، لكن ماء جوز الهند يُعدّ خياراً مرطباً آخر

- الفراولة 

تتكون الفراولة من حوالي 90% ماء، مما يجعلها فاكهة مرطبة أخرى، كما أنها غنية بفيتامين سي، وهو مضاد للأكسدة يدعم صحة المناعة

المصدر health 

الحرارة المرتفعة مشروبات للترطيب البطيخ الماء

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