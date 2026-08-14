أخصائية نفسية: الثقة بالنفس مهارة.. والغرور قناع لثقة ضعيفة

أكدت الدكتورة سنا سليمان، أخصائي الطب النفسي بقصر العيني، أن الثقة بالنفس مهارة يمكن تدريب الإنسان عليها وتنميتها، موضحة أن أساسها هو فهم الشخص لنفسه ومعرفة مميزاته وعيوبه وما يريحه وما يزعجه.

وأضافت الدكتورة سنا سليمان، خلال لقائها مع الإعلامية حياة مقطوف والإعلامي أحمد دياب ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، أن معرفة الإنسان لنفسه وتشجيعه لذاته يساعدان بشكل كبير على زيادة ثقته بنفسه، محذرة من ربط تقدير الذات بأمور خارجة عن سيطرة الشخص، مثل الشكل أو رضا الآخرين.

وأوضحت أن التنمر والنقد المستمر، خاصة للأطفال، قد يؤثران بشكل كبير على الثقة بالنفس، مشددة على ضرورة التفريق بين انتقاد السلوك ووصف شخصية الطفل، فلا يصح أن يتحول الخطأ إلى حكم دائم على شخصيته.

وحول الفرق بين الثقة بالنفس والغرور، قالت إن الغرور قد يكون قناعًا يخفي وراءه ثقة ضعيفة بالنفس، موضحة أن الشخص الواثق يشجع نفسه على نقاط القوة ويراجع أخطاءه ويتقبل النقد، بينما المغرور يشعر بالتهديد من الانتقاد ويحتاج باستمرار إلى تأكيد من الآخرين.

وأكدت أهمية تعلم وضع حدود في العلاقات، والتدرب على قول لا دون خوف من رد فعل الآخرين، مشيرة إلى أن البدء بمواقف بسيطة يساعد الشخص مع الوقت على مواجهة المواقف الأصعب والحفاظ على حدوده.

