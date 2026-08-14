قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محمد صلاح يزاحم ميسي ورونالدو في قائمة هدافي أندية أوروبا بالقرن الـ21
سقوط سيارة في بحر فاقوس وإنقاذ 8 أشخاص من الغرق بالشرقية
تشييع جثامين 3 أشخاص بينهم شقيقان بعد مصرعهم داخل بيارة صرف صحي في الشرقية
إصابة 7 عمال في انقلاب سيارة بترعة الهنادي في الأقصر
المستوطنون يتمردون.. نصب خيمة قرب المنازل ببلدة قصرة جنوبي نابلس رغم وجود الجيش
501 ترخيص تشغيل جديد.. تحرك زراعي لتيسير الاستثمار في الثروة الحيوانية والداجنة
الأرصاد: استمرار الطقس شديد الحرارة والرطوبة.. وتحذير لرواد البحر المتوسط
أسعار الذهب اليوم في مصر .. عيار 21 بكام؟
موعد والقنوات الناقلة لمباراة ناشفيل وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2026
قرار عاجل من وزير دفاع الاحتلال يخص مستوطنات الضفة الغربية
أطلق عليهم الرصاص.. القصة الكاملة لـ جريمة 15 مايو
3 مشروبات تشعر الجسم بالراحة أثناء الحرارة المرتفعة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

بالتزامن مع ذكرى المولد النبوي.. البحوث الإسلامية يطلق حملة من نبع المصطفى

د. محمد الجندي
د. محمد الجندي
عبد الرحمن محمد

يُطلق مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، اليوم، حملةً توعويةً موسَّعة بعنوان: (مِنْ نبع المصطفى)؛ بالتزامن مع ذكرى المولد النبوي الشريف، انطلاقًا من مسئوليَّته الدينيَّة والمجتمعيَّة في التعريف بشمائل النبي ﷺ وأخلاقه، وتعزيز محبَّته في نفوس الأجيال، وإبراز هديه في #بناء_الإنسان وصناعة السلوك القويم؛ بما يسهم في ترسيخ القِيَم الإيمانيَّة والأخلاقيَّة التي يحتاج إليها الفرد والمجتمع.

وتهدف الحملة إلى التعريف بشمائل النبي ﷺ وصفاته الخُلقية والخَلقية، وإبراز ما اتَّصف به من رحمة وحِلم وتواضُع وصِدق وأمانة وكرم، إلى جانب بيان منهجِه في التعامل مع الناس، ورعايتِه أهلَ بيتِه وأصحابَه، ورحمتِه بالصغير، وإحسانِه إلى الضعيف، وحُسْنِ تعامله مع المخالف؛ بما يؤكِّد أنَّ محبَّة النبي ﷺ لا تكتمل إلا بالاقتداء بهديه والتحلِّي بأخلاقه.

وتتناول الحملة عددًا من المحاور الرئيسة؛ في مقدِّمتها: التعريف بالشمائل النبويَّة وأثرها في بناء الشخصيَّة المتوازنة، وإبراز الجوانب الإنسانيَّة والأخلاقيَّة في شخصيَّة النبي ﷺ، وبيان رحمته وعدله وتواضُعه في تعامله مع مختلِف فئات المجتمع، إلى جانب تصحيح بعض المفاهيم المغلوطة حول شخصيَّة النبي ﷺ وسيرته، وتأكيد أنَّ دراسة شمائله سبيلٌ للاقتداء والتهذيب والإصلاح.

كما تركِّز الحملة على إبراز المنهج النبوي في بناء الأسرة والعَلاقات الاجتماعيَّة، وما قدَّمه النبي ﷺ من نماذجَ عمليَّةٍ في الرحمة والمودَّة والعفو وضبط الانفعالات واحترام الآخرين؛ بما يساعد على تحويل القِيَم النبويَّة إلى ممارسات يوميَّة تسهم في تعزيز الاستقرار الأُسَري والتماسك المجتمعي.

وأكَّد د. محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، أنَّ ذكرى المولد النبوي الشريف تمثِّل مناسبةً متجدِّدة لاستحضار شخصيَّة النبي ﷺ، وتعرُّف شمائله وهديه، مشيرًا إلى أنَّ محبَّة النبي ﷺ يجب أن تكون منهج حياة يقتضي معرفة سُنَّته، والاقتداء بأخلاقه، والاهتداء بهديه.

وأوضح الدكتور الجندي أنَّ النبي ﷺ قدَّم أرقى نموذج إنساني في الرحمة والتواضع والصدق والأمانة والحِلم والعفو، وأنَّ استحضار هذه الشمائل في واقعنا المعاصر يسهم في مواجهة كثيرٍ من مظاهر العنف والجفاء وسوء التعامل، وبناء إنسان أكثر رحمةً واتزانًا وقدرةً على التعايش والإسهام الإيجابي في مجتمعه.

تقديم خطاب دعوي وتوعوي يقرِّب السيرة النبويَّة

وأشار فضيلته إلى أنَّ مجمع البحوث الإسلاميَّة يحرص من خلال هذه الحملة على تقديم خطاب دعوي وتوعوي يقرِّب السيرة النبويَّة إلى الناس، ويربط بين هدي النبي ﷺ وواقع الحياة؛ بما يعزِّز محبَّته في نفوس النشء والشباب، ويحوِّل شمائله وأخلاقه إلى قِيَم حاضرة في السلوك والممارسة.

ومِنَ المقرَّر أن تستمرَّ فعاليَّات الحملة التي تنفِّذها الأمانة المساعدة للدعوة والإعلام الدِّيني بالمجمع على مدار شهر #ربيع_الأول، وتتضمَّن تنفيذ مجموعة مِنَ الخُطَب والدروس والندوات والمحاضرات التوعويَّة في المساجد ومراكز الشباب والمؤسَّسات الحكوميَّة والنَّوادي وقصور الثقافة، إلى جانب نَشْر محتوًى رقْمي عبر المنصَّات الرسميَّة للمجمع؛ يعرِّف بشمائل النبي ﷺ وأخلاقه وهديه، ويبرز مواقفَ من سيرته العطرة وما تحمله من قِيَم ودروس تصلح لكلِّ زمان ومكان.

المولد النبوي الشريف ذكرى المولد النبوي الشريف البحوث الإسلامية حملة توعويَّة د محمد الجندي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جريمة

مهندس ينهي حياة زوجته وأولاده وحماته بالرصاص في 15 مايو

تنظيم الاتصالات

إيقاف هذه الخطوط بقرار عاجل من جهاز تنظيم الاتصالات

موعد انتهاء الصيف

متى ينتهي فصل الصيف 2026؟.. تفاصيل موعد بداية الخريف رسميا

تنسيق المرحلة الثانية

مؤشرات نتيجة تنسيق المرحلة الثانية علمي علوم.. مفاجأة سارة وقائمة الكليات المتاحة

جريمة مايو

أطلق عليهم الرصاص.. القصة الكاملة لـ جريمة 15 مايو

والتر بواليا

واقعة غريبة.. نادي عرعر ينهي تعاقد مهاجم الأهلي السابق بعد توقيع العقود

خطوط المحمول

بعد مؤبد طالب الشرقية.. كيف تكتشف جميع خطوط المحمول المسجلة باسمك؟

ارتفاع سعر الذهب اليوم 14 أغسطس 2026 وعيار 21 يسجل زيادة جديدة

ارتفاع سعر الذهب اليوم 14 أغسطس 2026.. وعيار 21 يسجل زيادة جديدة

ترشيحاتنا

الدكتورة سنا سليمان

أخصائية نفسية: الثقة بالنفس مهارة.. والغرور قناع لثقة ضعيفة

لبنان

لبنان يطلق حملة وطنية لمكافحة خطاب الكراهية بالتعاون مع اليونسكو

طفلة

الألعاب التراثية كانت وسيلة مهمة لتعليم الأطفال مهارات التعاون

بالصور

فستان لافت.. درة تستعرض رشاقتها

درة
درة
درة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الحوار الواعي يؤمن خطى الأبناء

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ياناسي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: أزمة «شنجن» الجدية وانفجار العقد الأيديولوجي في أوروبا

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: خطوط محمول باسمك دون علمك.. من يتحمل المسئولية؟

بروتوكول تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة

تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة لدعم التنمية المستدامة وخدمة المجتمع

المزيد