أسعار ومواصفات فورد F-150 موديل 2026 في السعودية

تحتفظ فورد F-150 بمكانة بارزة ضمن سيارات البيك أب كبيرة الحجم، بفضل حضورها الطويل في الأسواق العالمية واعتمادها على بنية مخصصة للاستخدامات المتنوعة، ومع موديل 2026، تتوفر السيارة في السوق السعودية ضمن فئتين من التجهيزات وبأسعار تبدأ من 200 ألف ريال تقريبًا.

محرك فورد F-150 موديل 2026

تعتمد فورد F-150 موديل 2026 على محرك احتراق داخلي يعمل بالبنزين، مكون من ثماني أسطوانات V8 وبسعة 5.0 لتر، ويولد المحرك قوة تصل إلى 400 حصان، في حين يبلغ عزم الدوران الأقصى 556 نيوتن متر، وترتبط المنظومة الميكانيكية بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 10 سرعات، مع نظام دفع رباعي 4WD.

أبعاد فورد F-150 موديل 2026

تنتمي F-150 إلى فئة البيك أب كبيرة الحجم، وهو ما يظهر بوضوح من خلال أبعادها الخارجية، ويبلغ طول السيارة 5,909 ملم، بينما يصل عرضها إلى 2,430 ملم، في حين يبلغ ارتفاعها 1,958 ملم، وتمتد قاعدة العجلات إلى 3,694 ملم، أما وزن السيارة من دون ركاب فيبلغ 2,277 كجم.

تجهيزات فورد F-150 موديل 2026

تتضمن المقصورة تجهيزات تقنية تركز على عرض المعلومات وتشغيل أنظمة الاتصال والترفيه، وتحصل السيارة على شاشة للمعلومات والترفيه بقياس 12 بوصة، مع دعم الاتصال اللاسلكي بخدمتي آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، كما تأتي بشاشة عدادات بقياس 12 بوصة.

فورد F-150 موديل 2026

بينما يتولى نظام صوتي مكون من 6 سماعات توفير المخرجات الصوتية داخل المقصورة، ويأتي المقود متعدد الوظائف، وتضم فورد F-150 نظام تكييف هواء أوتوماتيكي ثنائي المناطق للتحكم في درجات الحرارة داخل المقصورة، مع وجود فتحات تكييف مخصصة للجزء الخلفي.

فورد F-150 موديل 2026 ووسائل الأمان

تتضمن السيارة 6 وسائد هوائية موزعة لحماية الركاب، وتشمل وسائد أمامية للسائق والراكب الأمامي، ووسائد جانبية أمامية، إلى جانب وسائد ستائرية على الجانبين، وتضم منظومة الأمان كذلك المكابح المانعة للانغلاق، والتوزيع الإلكتروني لقوى الكبح، ونظام التحكم في قوى الجر، إضافة إلى نظام الثبات الإلكتروني.

وتشمل تجهيزات السلامة ومساعدة السائق نظام تثبيت السرعة، إلى جانب التحذير من احتمالية وقوع تصادم أمامي والمكابح الذاتية في حالات الطوارئ، كما تتوفر أنظمة مرتبطة بقراءة مسار الطريق، مع تحذير الخروج عن المسار ومساعد البقاء ضمن المسار.

فورد F-150 موديل 2026

أسعار فورد F-150 موديل 2026 في السعودية

تبدأ أسعار فورد F-150 موديل 2026 في السوق السعودية من 200,100 ريال، بينما تصل إلى 243,800 ريال بحسب الفئة والتجهيز.