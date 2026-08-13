بدءاً من اليوم.. الإسكان تفتح باب تقنين أوضاع سيارات الأجرة بـ4 مدن جديدة

أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن فتح باب التقديم لتقنين أوضاع خطوط السير لسيارات الأجرة العاملة بـ4 مدن جديدة هي (القاهرة الجديدة - بدر - الشروق - 15 مايو)، سواء كانت تعمل على الخطوط الداخلية أو الخارجية، بداية من اليوم الخميس 13 أغسطس 2026 حتى يوم السبت الموافق 31 أكتوبر 2026، بالتنسيق مع محافظة القاهرة والجهات المعنية، بهدف حصر السيارات العاملة فعليا، وتنظيم خطوط السير الداخلية والخارجية، ورفع كفاءة الخدمة المقدمة للمواطنين.

جاءت تلك التعليمات تنفيذا لتوجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وأوضح المهندس عمار مندور، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية والإنشاءات، أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرص وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على تطوير منظومة النقل بالمدن الجديدة، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للسكان، وتحقيق الانضباط في حركة سيارات الأجرة والسرفيس.

وأكد أنه على جميع مالكي سيارات الأجرة العاملة بالمدن الجديدة سرعة التوجه إلى المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بجهاز تنمية المدينة بالمدن المذكورة لتقديم طلبات تقنين أوضاع خطوط السير خلال الفترة المحددة، واستكمال الإجراءات، مشيرًا إلى أن المستندات المطلوبة: صورة من بطاقة الرقم القومي لمالك السيارة - صورة من رخصة سيارة الأجرة سارية، موجهاً أجهزة المدن الجديدة بسرعة استكمال أعمال حصر ومراجعة خطوط السير القائمة، وتحديد الاحتياجات الفعلية لكل مدينة، بما يضمن توفير خدمة نقل منتظمة وآمنة تتناسب مع احتياجات المواطنين.

كما أكد أنه سيتم دراسة جميع الطلبات المقدمة وفقا للضوابط والقواعد المعتمدة، وإخطار مقدمي الطلبات بنتيجة الدراسة سواء بالقبول أو الرفض، مشدداً على أنه بعد انتهاء المهلة المحددة لن يسمح بمزاولة نشاط سيارات الأجرة داخل المدينة إلا للسيارات التي تم قبول طلباتها واستكملت إجراءات تقنين أوضاعها وحصلت على التصاريح اللازمة وفقا للضوابط المعتمدة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة تجاه السيارات المخالفة.

وفي السياق ذاته، تم عقد اجتماع مع مجموعات العمل الفرعية بمدن (القاهرة الجديدة - بدر - الشروق - 15 مايو)، لمتابعة منظومة النقل وتحديد احتياجات تلك المدن من خدمات النقل الداخلي والخارجي، ومراجعة استعدادات أجهزة المدن للبدء في استقبال طلبات تقنين أوضاع خطوط السير لسيارات الأجرة العاملة بتلك المدن، سواء كانت تعمل على الخطوط الداخلية أو الخارجية، بالتنسيق مع محافظة القاهرة والجهات المعنية، خلال الأيام المقبلة، على أن يستمر التقديم حتى يوم السبت 31 أكتوبر 2026.

وأوضح المهندس أحمد شوقي، المشرف على الإدارة المركزية للتنمية بهيئة المجتمعات العمرانية الجيدة، أنه تم توجيه أجهزة المدن بسرعة حصر ساحات الانتظار المتاحة، ودراسة طرحها كفرص استثمارية وفقا للقواعد والإجراءات القانونية المنظمة، وبما يتوافق مع أحكام القانون رقم 150 لسنة 2020، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من موارد وأصول الهيئة وتحسين إدارة وتشغيل ساحات الانتظار.