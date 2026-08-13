أخبار السيارات | تويوتا تستدعي 655 ألف سيارة كامري .. شاهد بايك BJ40 برو 2027 الجديدة

نشر موقع “صدى البلد”، أخبارًا عن السيارات.. تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.

شهد سوق السيارات المصري، حالة من الاستقرار النسبي في الأسعار، بعد موجة من التخبطات السعرية على عدد من ‏الطرازات، حيث أعلن عدد من الوكلاء المحليين عن رفع أسعار طرازاتهم، فيما ثبَّت البعض الآخر الأسعار؛ بعد ‏تداعيات الأزمة الأخيرة المتمثلة في الحرب الإيرانية الأمريكية، وارتفاع أسعار المحروقات.‏

أعلنت شركة «تويوتا» اليابانية إطلاق حملة استدعاء واسعة تشمل نحو 655 ألف سيارة من طراز «كامري» في عدد من الأسواق حول العالم، بعد اكتشاف خلل برمجي قد يؤثر على عمل شاشة العرض وبعض مؤشرات السلامة الأساسية أثناء تشغيل السيارة.

ينتشر داخل سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2027، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

كشفت شركة لكزس عن طرازها الجديدة لكزس ES 350h موديل 2027، وتنتمي ES 350h لفئة السيارات السيدان، وتظهر بتصميم عصري وجذاب، ومزود بمنظومة هجينة من الجيل السادس إلى تشكيلة الجيل الثامن .

أعلنت شركة بايك عن طرازها الجديد بايك BJ40 برو موديل 2027، وتنتمي BJ40 لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتمتلك تصميم عصري وأنيق، وتجمع بين الهيكل الصلب المرتفع عن الأرض، والقدرات الجبلية والصحراوية المتقدمة، والمقصورة التكنولوجية الفارهة .