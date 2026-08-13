سيراميكا كليوباترا يعلن التعاقد مع فتحي محمد قادمًا من فاركو

أعلن نادي سيراميكا كليوباترا التعاقد مع اللاعب فتحي محمد قادمًا من نادي فاركو، وذلك لتدعيم صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.

ورحّب النادي بلاعبه الجديد، متمنيًا له التوفيق والنجاح مع الفريق وتحقيق المزيد من الانتصارات والإنجازات خلال مشواره مع سيراميكا كليوباترا.

وأعلن نادي سيراميكا كليوباترا تعاقده رسمياً مع حارس المرمى محمد علاء، قادماً من صفوف فريق الجونة.

وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لتدعيم صفوف الفريق قبل انطلاق مباريات الموسم الجديد.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي سيراميكا صوراً للحارس محمد علاء، مرفقة بتعليق: "الأخطبوط المونديالي هنا.. محمد علاء ينضم إلى فريقنا من صفوف الجونة".