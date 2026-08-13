محافظ سوهاج يحيل واقعة مصرع 3 أشخاص داخل بيارة صرف صحي بجرجا للتحقيق

أحال اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، حادث مصرع ثلاثة أشخاص داخل إحدى غرف الصرف الصحي بالقرب من كوبري الكسرة بطريق "العوامر– بيت داود" بدائرة مركز جرجا، إلى التحقيق العاجل فورًا لبحث أسباب وتداعيات الحادث الأليم، وبيان المتسبب وأوجه القصور، على أن يشمل التحقيق كافة الأطراف المعنية ذات الصلة بالحادث.

محافظة سوهاج

وكانت غرفة العمليات بالديوان العام للمحافظة قد تلقت بلاغًا يفيد مصرع ثلاثة أشخاص داخل غرفة صرف صحي أثناء أعمال التطهير.

وتبين أن الغرفة تقع ضمن مكونات خط طرد محطة رفع صرف صحي جرجا الرئيسية، وأن المحطة لا تزال في مرحلة التجارب التشغيلية.

وفي سياق متصل، أصدر اللواء طارق راشد توجيهات مشددة بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل الجثامين، وتخصيص سيارات الإسعاف فورا، وإنهاء كافة الإجراءات القانونية عقب صدور إذن النيابة العامة.

ومن جانبه، تقدم اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، بخالص العزاء والمواساة لأسر الضحايا، داعيا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، مؤكدًا وقوف المحافظة إلى جانب الأسر المكلومة في مصابهم الأليم.