مؤبد و150 ألف جنيه.. جنايات سوهاج تسدل الستار على قضية اتجار بالأسلحة في طما

أسدلت محكمة جنايات سوهاج، الستار على قضية اتهام 3 أشخاص بحيازة أسلحة نارية وأجزاء رئيسية من أسلحة وذخائر بدون ترخيص، بقصد الاتجار بها، بدائرة مركز طما شمال محافظة سوهاج، حيث قضت المحكمة بمعاقبة المتهمين بالسجن المؤبد وتغريم كل منهم 50 ألف جنيه.

جنايات سوهاج تحاكم 3 متهمين

صدر الحكم بحق المتهمين «ع. ا. م»، 41 عامًا، عاطل، ونجله «ش. ع. ا»، والمتهم الثالث «م. م»، بعد إدانتهم في القضية التي تعود وقائعها إلى عام 2025، على خلفية اتهامهم بحيازة أسلحة نارية وذخائر وأجزاء رئيسية تستخدم في إعداد وصيانة الأسلحة، بقصد الاتجار بها.

معلومات عن حيازة أسلحة وذخائر

بدأت تفاصيل القضية عندما وردت معلومات إلى ضباط المباحث تفيد بقيام المتهمين بحيازة أسلحة نارية وأجزاء رئيسية لأسلحة وذخائر بدائرة مركز طما، تمهيدًا للاتجار بها.

وبإجراء التحريات اللازمة، تبين للأجهزة الأمنية صحة المعلومات الواردة، وكشفت عن حيازة المتهمين عدد من الأسلحة والذخائر والأدوات المستخدمة في التعامل مع الأسلحة النارية.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة المختصة من ضبط المتهمين، وبحوزتهم بنادق آلية و13 طلقة ذخيرة، ومسدس صوت، بالإضافة إلى جسمي سلاح ناري و11 ماسورة معدنية و69 «باي» معدني و3 مناشير حديدية، وهي أدوات قالت التحقيقات إنها تستخدم في صيانة وإصلاح الأسلحة النارية.

وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه التحريات وعمليات الضبط، أقروا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

وبعد تداول القضية أمام محكمة جنايات سوهاج وسماع المرافعات ومطالعة أوراقها، أصدرت المحكمة حكمها بالسجن المؤبد على المتهمين الثلاثة، مع تغريم كل منهم 50 ألف جنيه، ليصل إجمالي الغرامات المقضي بها إلى 150 ألف جنيه، وذلك عما أسند إليهم من اتهامات.