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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ سوهاج يشهد حفل تكريم 45 من أوائل الثانوية العامة والأزهرية

محافظة سوهاج
محافظة سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

شهد اللواء طارق راشد محافظ سوهاج، اليوم، يرافقه كمال سليمان نائب المحافظ، حفل تكريم أوائل الثانوية العامة والثانوية الأزهرية بالمحافظة، وذلك بقاعة كريستال باستاد سوهاج الرياضي، والذي نظمه النائب مصطفى مزيرق عضو مجلس النواب، تقديرًا لتفوق الطلاب والطالبات وتحفيزهم على مواصلة مسيرة النجاح والتميز.

محافظة سوهاج

جاء ذلك بحضور ياسر أنس وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، والنائبة صباح صابر عضو مجلس النواب، ولفيف من قيادات التربية والتعليم، وممثلي الأزهر والأوقاف والشباب والرياضة.

وقد وجه محافظ سوهاج التهنئة للطلاب والطالبات المكرمين وأسرهم، مؤكدًا أن التفوق ثمرة للجد والاجتهاد والمثابرة، وأن تكريم المتفوقين يمثل رسالة تقدير لما بذلوه من جهد، وحافزًا لهم لمواصلة النجاح وتحقيق طموحاتهم، مشيدًا بدور أسرهم ومعلميهم في دعمهم والوصول بهم إلى هذه المكانة المشرفة.

بما يسهم في تعزيز قيم التميز والطموح لدى الطلاب، ويدعم توجهات الدولة نحو الاستثمار في الإنسان وبناء جيل قادر على المشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية.

وكرم المحافظ ومرافقيه عدد 45 طالبًا وطالبة من أوائل الثانوية العامة والثانوية الأزهرية على مستوى محافظة سوهاج، بواقع 32  من أوائل الثانوية العامة، منهم 10 طلاب من الشعبة الأدبية.

و12 طالبًا من شعبة علمي علوم، و10 طلاب من شعبة علمي رياضة، بالإضافة إلى 13 من أوائل الثانوية الأزهرية، منهم 5 طلاب من القسم العلمي، و5 طلاب من القسم الأدبي "مبصر"، و3 طلاب من القسم الأدبي “كفيف”.

كما شمل الحفل الإعلان عن عدد من المبادرات والمِنح التدريبية المجانية المقدمة للطلاب المتفوقين، إلى جانب توفير خصومات على البرامج التدريبية في مجالات اللغات، والحاسب الآلي، والمهارات المهنية، وتخصيص ركن للتعريف بالفرص التعليمية وبرامج إعداد وتأهيل الشباب لسوق العمل.

واختتم الحفل بتسليم الدروع وشهادات التقدير، وحرص السيد المحافظ كذلك على التقاط الصور التذكارية مع الطلاب وأولياء الأمور، مؤكدا اهتمام المحافظة بأبنائها المتفوقين، وتوفير كافة سبل الدعم لهم، وتحفيز جميع الطلاب على الاجتهاد والتميز والتطلع إلى مستقبل أفضل.

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