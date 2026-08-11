محافظ سوهاج يعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 91.85%

اعتمد اللواء طارق راشد محافظ سوهاج، اليوم، نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية العامة أغسطس 2026 بنسبة نجاح 91.85%.

وأوضح ياسر أنس وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، أن عدد المتقدمين للدور الثاني 2026م ، بلغ 27676 طالب وطالبة بينما حضر الامتحانات بالفعل 25515 طالب وطالبة.

نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني بسوهاج

وقد بلغ عدد الناجحين 23436 طالب وطالبة بنسبة نجاح 91.85%، وبلغ إجمالي الناجحين الدور الأول والثاني 95565 طالب وطالبة لتصبح نسبة النجاح العامة للشهادة الإعدادية للدورين 97.75% هذا العام.