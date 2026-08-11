محافظ سوهاج يستقبل وكيل وزارة العمل الجديد بالمحافظة

استقبل اللواء طارق راشد محافظ سوهاج، بمكتبه اليوم، الدكتور حازم علي وكيل وزارة العمل الجديد بالمحافظة، وذلك عقب صدور قرار تعيينه وتوليه مهام منصبه الجديد.

محافظة سوهاج

ورحب محافظ سوهاج بوكيل وزارة العمل الجديد، متمنيًا له التوفيق والسداد في أداء مهام عمله، ومؤكدًا أهمية الدور الذي تقوم به مديرية العمل في دعم جهود الدولة بالمحافظة في توفير فرص العمل للشباب.

وتأهيلهم لسوق العمل، وتعزيز التواصل مع القطاع الخاص وأصحاب الأعمال، وكافة الجهات التنفيذية بالمحافظة، بما يدعم خطط الدولة في مجال التشغيل والتدريب المهني، ويسهم في توفير المزيد من فرص العمل اللائقة لأبناء سوهاج.