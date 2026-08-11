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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بورصة الدواجن الآن.. تحرك أسعار الفراخ والبيض بالأسواق اليوم الثلاثاء

الدواجن والبيض
الدواجن والبيض
شيماء مجدي

بدأت أسعار الدواجن والبيض تعاود الصعود فى البورصة والأسواق، حيث وصل سعر كيلو الدواجن البيضاء بالمزرعة لـ 61 جنيهًا،  بعدما سجلت 58 جنيهًا أمس.

أسعار الدواجن اليوم

وعاودت أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة الصعود حيث وصل سعر الكيلو لـ 60 جنيها بالمزرعة بعدما وصل إلى  58 جنيها أمس، وتصل للمستهلك بسعر 72 جنيها، كما ارتفعت أسعار الدواجن الأمهات عند حوالى 48 جنيها للكيلو  وتصل للمستهلك بسعر 60 جنيها.

كما سجلت سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء" 87 جنيها بعدما كان سعرها 82 جنيها وتصل للمستهلك 97 جنيهًا.

كذلك وصل سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلى 105 جنيات وتصل للمستهلك بسعر  120 جنيهًا.

سعر كيلو البانيه

كما استقر سعر كيلو البانيه بالتبعية اليوم لـيتراوح بين 170و 190 جنيها في بعض المحلات أي انخفض ما يقرب من 40 جنيهًا.

سعر الأوراك من 70 لـ 90  جنيهًا.

سعر كيلو الأجنحة يتراوح بين 70 و 80 جنيها.

سعر زوج الحمام 190 جنيهًا.

أسعار البيض

تصل سعر كرتونة البيض الأحمر لـ 85 جنيها جملة، لتصل للمستهلك بسعر 110 جنيهات بعدما كانت تباع للمستهلك بنحو 140 جنيها.

كما استقرت  سعر كرتونة البيض الأبيض 85 جنيهات جملة لتباع للمستهلك بنحو 105 جنيهات.

كما يبدأ سعر كرتونة البيض البلدي 100جنيها جملة وللمستهلك بنحو 110 جنيهات.


من جهته، أكد سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة الجيزة التجارية، أن الارتفاعات الأخيرة في أسعار الدواجن والبيض ليست كبيرة، مشيرًا إلى أن الأسواق شهدت خلال الفترة الماضية وفرة في المعروض من الدواجن والبيض.

وقال سامح السيد، خلال تصريحات تليفزيونية، أن أسعار الدواجن والبيض قد تشهد مزيدًا من الارتفاع خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى ضرورة تحقيق هامش ربح مناسب للمنتج المصري، بما يضمن استمراره في السوق وعدم تعرضه للخسائر التي قد تدفعه إلى الخروج من المنظومة.


استمرار توفير الدواجن والبيض

وأشار إلى أهمية تحقيق توازن بين أسعار المنتجات وتكاليف الإنتاج، بما يضمن استدامة المنتجين واستمرار توفير الدواجن والبيض للمستهلكين في الأسواق.

أسعار الدواجن البيض سعر كيلو الدواجن أسعار الدواجن البيضاء سعر كيلو الفراخ البلدي

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