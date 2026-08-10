القبض على طالب قاد سيارة والدة بالجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأطفال بقيادة سيارة "ملاكى" بالجيزة معرضاً حياته والمواطنين للخطر.

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو "سارية التراخيص" ملك عامل (مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام وقيادة نجله (طالب "سن 14" – مقيم بذات العنوان)، وبمواجهتهما أقر والد الطالب بإرتكاب نجله الواقعة بتاريخ 6 / الجارى على النحو المشار إليه، وأنه سمح لنجله بقيادة السيارة لشراء بعض المستلزمات.





تم التحفظ على السيارة ، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها ووالده.













