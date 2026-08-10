حسين السيد يكشف مفاجآت نارية عن خوان بيزيرا وجون إدوارد

كشف حسين السيد، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عن موقف البرازيلي خوان بيزيرا من الرحيل عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، مؤكدًا أن اللاعب لن يغادر القلعة البيضاء في الميركاتو الجاري.

وقال حسين السيد، في تصريحات عبر تطبيق «زمالكاوي»، إن الزمالك لن يخضع لأي ضغوط بشأن مستقبل بيزيرا، موضحًا أن اللاعب كان على علم بموعد انطلاق معسكر الفريق، لكنه لم ينضم حتى الآن، مشددًا على أن كل يوم غياب يتم احتسابه وتطبيق العقوبة المقررة وفقًا للائحة.

وأضاف عضو مجلس إدارة الزمالك أن النادي ينتظر عودة بيزيرا؛ من أجل عقد جلسة معه ومناقشة موقفه، قبل انضمامه إلى معسكر الفريق، مؤكدًا أن الاتجاه الحالي هو استمرار اللاعب وعدم رحيله خلال الميركاتو الحالي.

وفي سياق آخر، دافع حسين السيد عن جون إدوارد، المدير الرياضي السابق للزمالك، وأعضاء الجهاز الذي كان يعمل معه، مؤكدًا أن جميعهم أشخاص محترمون وما زالت هناك حالة من التواصل معهم حتى بعد رحيلهم عن النادي.

وأوضح أن جون إدوارد لا يزال على تواصل مع عبد الرحمن إسماعيل، كما يقدم بعض أفراد الجهاز السابق المساعدة للنادي رغم رحيلهم، نافيًا ما تردد حول وقوف إدوارد وراء الأزمات التي واجهها الزمالك مع بعض اللاعبين الأجانب.

وشدد حسين السيد على أن جون إدوارد شخص محترم ومتعاون، مؤكدًا أنه لم يكن من الممكن أن يتعمد التسبب في أي مشكلة للنادي خلال فترة عمله.