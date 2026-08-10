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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مسن يعيش بمفرده بعد بتر قدمه: ولادي مش بيسألوا عليا وسابوني في الشارع

عم سيد
عم سيد
هاني حسين

خصص الإعلامي عمرو الليثي، حلقة خاصة من برنامج "واحد من الناس" علي شاشة قناة الحياة وتناولت الحلقة قصة إنسانية مؤثرة تكشف مأساة "عم سيد"، رجل مسن يعيش وحيداً بعد بتر قدمه ويعاني من جحود أبنائه.

وقال عمرو الليثي في مقدمة الفقرة ، جاتلي على صفحتي استغاثة من شاب بيحكي فيها عن عمه... راجل مسن عنده 65 سنة، وحكايته توجع القلب، عايش لوحده في أوضة، ورجله مبتورة، ونفسه يعيش في دار مسنين ، وهذا الراجل المسن ظروفه صعبة جداً ومحدش من أهله بيسأل عليه، ووللأسف بسبب ظروفهم المادية الصعبة وانشغالهم، مش قادرين يراعوه بالشكل اللي يرضيهم ولا يرضيه.

واضاف الليثي،:" والأغرب إن أهل القرية كلهم كانوا عاملين "شيفتات" علشان ياخدوا بالهم منه.. قلوب فيها إنسانية ورحمة وحب ، بس السؤال اللي بيوجع فين أسرته؟ فين أولاده؟".

واستضاف الحاج سيد السيد ، وابن أخوه إبراهيم عبد السلام السيد ، وزوجته سمر سمير.

وقال  ابن أخيه أن عمه تعرض لأقصى درجات الاهانة والجحود حيث قام اولاده بطرده والابتعاد عنه علي الرغم من انه يعاني من بتر قدمه ، وانا قمت برعايته  ولم ابخل عليه ولكن لظروفي شغل حيث اعمل سائق واسافر لفترات طويلة فتواصلت مع البرنامج من اجل توفير دار رعاية له

وقال الحاج سيد، أن عمره ٦٥ عام وهو من محافظة الغربية، مضيفا:" كنت اشتغل حلاق ولظروف مرضي توقفت عن العمل وقمت ببيع بيتي واصبحت اعيش في الشارع ، وأهل الخير بيراعوني " وانهار في البكاء " وانا لدي ٤ اولاد ولكنهم لا يسألون عليا وتركوني في الشارع

واضاف اولادي محرمين عليا ومحدش بيسأل" ،  وانه يعيش في غرفة وحده قائلاً: "عندي 4 ربنا يسهل لهم مش بيعبروني ولا بيسألوا عليا"، بينما يبكي متأثراً.

سيد عم سيد اخبار التوك شو مصر عمرو الليثي

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