الليلة في "واحد من الناس".. عمرو الليثي يستضيف أسرة ضحية "سـ.ـفاح الإسماعيلية"

يستضيف الإعلامي د. عمرو الليثي في حلقة الأحد من برنامج "واحد من الناس" على قناة الحياة، أسرة المجني عليه في قضية "سفاح الإسماعيلية" التي هزت الرأي العام، للحديث عن تفاصيل الجريمة وتأثيرها على الأسرة.

ويصف عمرو الليثي الحادث بأنه "واحدة من أقسى الحوادث والجرائم اللي تابعتها"، قائلاً: “مجرم ماينفعش يكون من بني آدم.. دبح راجل في الشارع قدام الناس وفصل راسه عن جسمه.. بشاعة مالهاش حد”.

وأضاف الليثي أن الشرطة والقضاء كانوا له بالمرصاد، مشيراً إلى أنه "في أغسطس اللي فات اتنفذ القصاص في الجاني.. النفس بالنفس، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب".

ويستضيف الليثي خلال الحلقة الأستاذة جيهان مصطفى زوجة أحمد المجني عليه، وإخوته فاطمة وعادل ومحمود.

ويكشف شقيق المجني عليه خلال الحلقة تفاصيل اللحظات الأخيرة قائلاً: “فجأة الواد عمل إيده وعلى طول ذبحه.. وهو بيتحرك مش بيسيبه.. راح مديله 30 ضربة خربوا له الحتة دي خالص.. كسر له القفص الصدري”، وتابع متأثراً: “ده حضرتك لو كافر.... ما يعملش فيه كده”.

من جانبها روت الزوجة جيهان مصطفى آخر حديث بينها وبين زوجها: “قالي أنا طالع أجيب أكل للعيال عشان مفيش فلوس”، وأضافت: “قالتلي الحقي يا بنتي ده واحد ماسك دماغ واحد.. خد رقبته ومشي بيها مسافة بعيدة”.

ويعلق عمرو الليثي قائلاً: “شفت الفيديوهات وكانت قاسية جداً”، فيما اختتمت الزوجة حديثها قائلة: *"قلت له الحق جالك يا أحمد.. ونام مرتاح في قبرك".

الفقرة الثانية: قصة “عم صابر”

وتتضمن الحلقة أيضاً قصة إنسانية مؤثرة مع “عم صابر” الذي خاض رحلة كفاح رغم إصابته بمرض السرطان لسنوات طويلة.

ويكشف عم صابر خلال الحلقة : "عملت أشعة مقطعية طلع عندي كانسر في مرحلة متأخرة.. قالي احتمال ما تعش"*، وكشف أنه *"بعت عفش بيته علشان يصرف على أولاده"، مضيفاً: “أنا عملت العمليات وهم ما يدروش.. قعدت 4 ساعات أمشي على رجلي مش قادر أروح”.

ويتحدث الليثي مع زوجة عم صابر وابنه عن تكريمه كأفضل أب، وسأله: “يعني تروح تاخد الكيماوي وترجع عادي خالص؟”، ليرد عم صابر: "من زعلي حقنة من حقن الكيماوي بدل ما أخدها في 6 ساعات عملتها في 3.. فتحت المحبس".

ويختتم الليثي الفقرة متسائلاً متأثراً: "الدموع دي كلها في عينيكم ليه؟".

موعد العرض

الحلقة تُعرض اليوم الأحد على قناة الحياة في التاسعة والنصف مساء ضمن برنامج "واحد من الناس".