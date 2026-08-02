قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شوقي غريب لـ صدى البلد: طلبات المنتخب أوامر و5 ملفات لتطوير الكرة المصرية
الصحة: الخط الساخن الموحد 105 يسجل أكثر من 38 ألف مكالمة في النصف الأول من 2026 بنسبة إنجاز 100%
تداول 13 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر
شوقي غريب يكشف لـ صدى البلد: خطة عمل للمنتخبات الوطنية حتى أولمبياد 2032
مصرع 3 أشخاص وإصابة اثنين في حادث غرق داخل قرية سياحية بالساحل الشمالي
الجيش الأوكراني يعلن قصف مصفاة نفط في منطقة ساراتوف الروسية
وكالة فارس: لا اتفاق بشأن إعادة فتح مضيق هرمز
6.2 مليار مشاهدة تراكمية على قنوات beIN SPORTS خلال بطولة كأس العالم 2026
القوات الروسية تستهدف سفينة تحمل معدات عسكرية للقوات الأوكرانية في البحر الأسود
«الزراعة»: ضبط أكثر من 226 طن لحوم ومنتجاتها مُخالفة للاشتراطات الصحية خلال يوليو
زفاف ينتظره الملايين.. هل اقترب رونالدو من حسم أكبر قرار في حياته؟
15 لاعبا بالموسم.. خالد الغندور يتهم أحد الأندية بمخالفة لائحة الإعارات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

موجة حر تاريخية تضرب كوريا الجنوبية وتدفع السلطات لوقف الأنشطة الخارجية

كوريا الجنوبية
كوريا الجنوبية
أ ش أ

 شهدت كوريا الجنوبية موجة حر غير مسبوقة دفعت درجات الحرارة إلى أعلى مستوى منذ بدء تسجيل البيانات المناخية قبل أكثر من قرن، ما دفع السلطات إلى إصدار تحذيرات عاجلة دعت خلالها السكان إلى التوقف الفوري عن جميع الأنشطة الخارجية في المناطق المتضررة.

وسجلت مدينة يانجسان، الواقعة جنوب شرق البلاد، 42.5 درجة مئوية ظهر اليوم الأحد، لتصبح أعلى درجة حرارة يتم تسجيلها في تاريخ كوريا الجنوبية، بحسب هيئة الأرصاد الجوية الكورية.

كما واصلت المدينة تسجيل درجات حرارة تجاوزت 40 درجة مئوية لليوم الخامس على التوالي، في حين اقتربت درجات الحرارة في مدن مثل دايجو وبوسان من حاجز 40 درجة مئوية.

وأعلنت السلطات حالة الإنذار الطارئ من موجات الحر في أكثر من 20 منطقة، وهي فئة تحذير جديدة استحدثتها الحكومة هذا العام لمواجهة الارتفاع المتزايد في درجات الحرارة، وتُفعّل عندما يُتوقع وصول درجة الحرارة المحسوسة إلى 38 درجة مئوية أو تسجيل حرارة فعلية تبلغ 39 درجة مئوية.

ودعت هيئة الأرصاد المواطنين إلى التوقف فورًا عن الأنشطة الخارجية، محذرة من أن البقاء في أماكن مغلقة غير مزودة بأنظمة تكييف يمثل خطرًا، كما أوصت بالتوجه إلى مراكز التبريد أو المناطق المظللة مع الإكثار من شرب المياه.

وأظهرت بيانات الهيئة أن متوسط عدد أيام موجات الحر السنوية في كوريا الجنوبية ارتفع إلى 19 يومًا خلال السنوات الخمس الماضية، مقارنة بـ8 أيام فقط خلال سبعينيات القرن الماضي، فيما يُعرّف يوم موجة الحر بأنه اليوم الذي تبلغ فيه درجة الحرارة العظمى 33 درجة مئوية أو أكثر.

وامتدت تداعيات الطقس الحار إلى القطاع الرياضي، إذ ألغت رابطة البيسبول الكورية مباراة في مدينة تشانغوون بعد وصول درجة الحرارة إلى 39.5 درجة مئوية، مؤكدة أن القرار جاء حفاظًا على سلامة اللاعبين والجماهير.

ويحذر العلماء من أن موجات الحر والظواهر الجوية المتطرفة أصبحت أكثر تكرارًا وشدة نتيجة التغير المناخي الناجم عن الأنشطة البشرية، في وقت يزيد فيه عودة ظاهرة إل نينيو هذا العام من حدة التقلبات المناخية، مع ارتفاع درجات حرارة سطح المحيط الهادئ.

وفي أوروبا، تتواصل أيضًا موجات الحر الشديدة، حيث تجاوزت درجات الحرارة 40 درجة مئوية في أجزاء من جنوب القارة، ما دفع السلطات إلى إصدار تحذيرات صحية، وتعزيز جهود مكافحة حرائق الغابات، ودعوة السكان إلى تجنب الأنشطة الخارجية خلال ساعات الذروة، بينما أعلنت السلطات الإيطالية أن معظم المدن الكبرى ستخضع لأعلى مستوى من التحذير من موجات الحر اعتبارًا من غد الاثنين.

كوريا الجنوبية موجة حر درجات الحرارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محافظ البحيرة

بالأسماء .. حركة تنقلات ضباط الشرطة والبحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة 2026

تنسيق الجامعات 2026

مؤشرات تنسيق الجامعات 2026.. الحدود الدنيا لكليات الحاسبات والمعلومات لطلاب علمي رياضة

تنسيق الجامعات 2026

بعد قليل.. التعليم العالي تعلن الحد الأدنى للمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات

امام عاشور.

رغم العرض السعودي الضخم.. إمام عاشور يغلق ملف الاحتراف ويُجدّد عقده مع الأهلي بـ 200 مليون جنيه

عمر مرموش

رسالة مانشستر سيتي حسمت الجدل.. هل يرحل عمر مرموش عن الفريق؟

وزارة التعليم العالي

91.25% علمي علوم و86.09% للشعبة الهندسة و71.56% الادبي.. ننشر الحد الأدنى للتسجيل بـ المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات

تنسيق الجامعات 2026

مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى 2026 .. 93.1% للطب و92.6% للأسنان و88.9% للهندسة

وزارة التعليم العالي

تنسيق الجامعات 2026.. تعليمات مهمة لطلاب الثانوية العامة قبل التسجيل بالمرحلة الأولى

ترشيحاتنا

شاهندا المغربي

ثنائي مصري يدير مواجهة غانا والكاميرون في أمم أفريقيا للسيدات

بادو الزاكي

الاتحاد الأردني يعقد مؤتمرا صحفيا للإعلان عن التعاقد مع بادو الزاكي

كريستيانو رونالدو وأسرته

خير البر عاجله.. كريستيانو رونالدو يستعد للزواج بجورجينا بعد 10 سنوات من الحب

بالصور

ماذا يحدث للقلب عند تناول الشوفان؟

ماذا يحدث للقلب عند تناول الشوفان؟
ماذا يحدث للقلب عند تناول الشوفان؟
ماذا يحدث للقلب عند تناول الشوفان؟

طريقة عمل بيتزا السبانخ بالجبن

طريقة عمل بيتزا السبانخ بالجبن
طريقة عمل بيتزا السبانخ بالجبن
طريقة عمل بيتزا السبانخ بالجبن

سارة سلامة تستعرض جمالها بفستان صيفي ملفت .. شاهد

سارة سلامة تستعرض جمالها بفستان صيفي ملفت
سارة سلامة تستعرض جمالها بفستان صيفي ملفت
سارة سلامة تستعرض جمالها بفستان صيفي ملفت

طريقة عمل كفتة الدجاج بالزبادي

الطريقة لعمل كفته الدجاج بالزبادي
الطريقة لعمل كفته الدجاج بالزبادي
الطريقة لعمل كفته الدجاج بالزبادي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب : قراءة في هندسة فوضى الشرق الأوسط الجديد

د. أحمد محمد عبد الوهاب

د. أحمد محمد عبد الوهاب يكتب: الطلاق والأبناء... كيف نحمي أطفالنا من صراعات الكبار؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ولادك يا بلدنا رجالة

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: القيادة الرشيدة .. والثوابت الوطنية وإدارة الأزمات

د.أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يحب الرجل المرأة التي يرغب فيها… أم يرغب في المرأة التي يحبها؟

المزيد