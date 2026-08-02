موجة حر تاريخية تضرب كوريا الجنوبية وتدفع السلطات لوقف الأنشطة الخارجية

شهدت كوريا الجنوبية موجة حر غير مسبوقة دفعت درجات الحرارة إلى أعلى مستوى منذ بدء تسجيل البيانات المناخية قبل أكثر من قرن، ما دفع السلطات إلى إصدار تحذيرات عاجلة دعت خلالها السكان إلى التوقف الفوري عن جميع الأنشطة الخارجية في المناطق المتضررة.

وسجلت مدينة يانجسان، الواقعة جنوب شرق البلاد، 42.5 درجة مئوية ظهر اليوم الأحد، لتصبح أعلى درجة حرارة يتم تسجيلها في تاريخ كوريا الجنوبية، بحسب هيئة الأرصاد الجوية الكورية.

كما واصلت المدينة تسجيل درجات حرارة تجاوزت 40 درجة مئوية لليوم الخامس على التوالي، في حين اقتربت درجات الحرارة في مدن مثل دايجو وبوسان من حاجز 40 درجة مئوية.

وأعلنت السلطات حالة الإنذار الطارئ من موجات الحر في أكثر من 20 منطقة، وهي فئة تحذير جديدة استحدثتها الحكومة هذا العام لمواجهة الارتفاع المتزايد في درجات الحرارة، وتُفعّل عندما يُتوقع وصول درجة الحرارة المحسوسة إلى 38 درجة مئوية أو تسجيل حرارة فعلية تبلغ 39 درجة مئوية.

ودعت هيئة الأرصاد المواطنين إلى التوقف فورًا عن الأنشطة الخارجية، محذرة من أن البقاء في أماكن مغلقة غير مزودة بأنظمة تكييف يمثل خطرًا، كما أوصت بالتوجه إلى مراكز التبريد أو المناطق المظللة مع الإكثار من شرب المياه.

وأظهرت بيانات الهيئة أن متوسط عدد أيام موجات الحر السنوية في كوريا الجنوبية ارتفع إلى 19 يومًا خلال السنوات الخمس الماضية، مقارنة بـ8 أيام فقط خلال سبعينيات القرن الماضي، فيما يُعرّف يوم موجة الحر بأنه اليوم الذي تبلغ فيه درجة الحرارة العظمى 33 درجة مئوية أو أكثر.

وامتدت تداعيات الطقس الحار إلى القطاع الرياضي، إذ ألغت رابطة البيسبول الكورية مباراة في مدينة تشانغوون بعد وصول درجة الحرارة إلى 39.5 درجة مئوية، مؤكدة أن القرار جاء حفاظًا على سلامة اللاعبين والجماهير.

ويحذر العلماء من أن موجات الحر والظواهر الجوية المتطرفة أصبحت أكثر تكرارًا وشدة نتيجة التغير المناخي الناجم عن الأنشطة البشرية، في وقت يزيد فيه عودة ظاهرة إل نينيو هذا العام من حدة التقلبات المناخية، مع ارتفاع درجات حرارة سطح المحيط الهادئ.

وفي أوروبا، تتواصل أيضًا موجات الحر الشديدة، حيث تجاوزت درجات الحرارة 40 درجة مئوية في أجزاء من جنوب القارة، ما دفع السلطات إلى إصدار تحذيرات صحية، وتعزيز جهود مكافحة حرائق الغابات، ودعوة السكان إلى تجنب الأنشطة الخارجية خلال ساعات الذروة، بينما أعلنت السلطات الإيطالية أن معظم المدن الكبرى ستخضع لأعلى مستوى من التحذير من موجات الحر اعتبارًا من غد الاثنين.