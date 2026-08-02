قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طهران تنفي التوصل لاتفاق بشأن مضيق هرمز وتصف تقارير إعادة فتحه بـ"الكاذبة"
شوقي غريب لـ صدى البلد: طلبات المنتخب أوامر و5 ملفات لتطوير الكرة المصرية
الصحة: الخط الساخن الموحد 105 يسجل أكثر من 38 ألف مكالمة في النصف الأول من 2026 بنسبة إنجاز 100%
تداول 13 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر
شوقي غريب يكشف لـ صدى البلد: خطة عمل للمنتخبات الوطنية حتى أولمبياد 2032
مصرع 3 أشخاص وإصابة اثنين في حادث غرق داخل قرية سياحية بالساحل الشمالي
الجيش الأوكراني يعلن قصف مصفاة نفط في منطقة ساراتوف الروسية
وكالة فارس: لا اتفاق بشأن إعادة فتح مضيق هرمز
6.2 مليار مشاهدة تراكمية على قنوات beIN SPORTS خلال بطولة كأس العالم 2026
القوات الروسية تستهدف سفينة تحمل معدات عسكرية للقوات الأوكرانية في البحر الأسود
«الزراعة»: ضبط أكثر من 226 طن لحوم ومنتجاتها مُخالفة للاشتراطات الصحية خلال يوليو
زفاف ينتظره الملايين.. هل اقترب رونالدو من حسم أكبر قرار في حياته؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

فرص جديدة للالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية.. أماكن شاغرة للراغبين في التقديم بمحافظات القاهرة والإسكندرية والشرقية

امدارس المصرية اليابانية
امدارس المصرية اليابانية
ياسمين بدوي

أعلنت وزارة التربية والتعليم ، فتح باب التقديم للالتحاق بالمدرسة المصرية اليابانية ببدر (٣)، والتي تبدأ استقبال الطلاب اعتبارًا من العام الدراسي ٢٠٢٦/ ٢٠٢٧، وتقدم الأنشطة اليابانية والمنهج المطور باللغة العربية و لغة إنجليزية مستوى رفيع، بما يسهم في إتاحة مزيد من الفرص التعليمية المتميزة لأبناء مدينة بدر والمناطق المحيطة بها.

وتؤكد الوزارة أن افتتاح المدرسة الجديدة يأتي في إطار التوسع المستمر في نشر تجربة المدارس المصرية اليابانية، وإتاحة هذا النموذج التعليمي المتميز لعدد أكبر من الطلاب، بما يعكس حرص الوزارة على توفير بيئة تعليمية متطورة تهدف إلى بناء شخصية الطالب وتنمية مهاراته الأكاديمية والسلوكية والحياتية.

وفي السياق ذاته، تعلن الوزارة عن توافر عدد من الأماكن الشاغرة ببعض المدارس المصرية اليابانية، لإتاحة الفرصة أمام أولياء الأمور الراغبين في التقديم حيث تشمل المدارس التي تتوافر بها أماكن شاغرة ما يلي: المدرسة المصرية اليابانية بالأنفوشي (لغات)، والمدرسة المصرية اليابانية بالعجمي (لغات) بمحافظة الإسكندرية، والمدرسة المصرية اليابانية بهيهيا (٢) (لغات) بمحافظة الشرقية، والمدرسة المصرية اليابانية بشبرا (لغات)، والمدرسة المصرية اليابانية بحدائق القبة (لغات)، والمدرسة المصرية اليابانية بمصر الجديدة الماظة(١) (لغات)، والمدرسة المصرية اليابانية بمصر الجديدة عمار بن ياسر (٢) (لغات)، والمدرسة المصرية اليابانية بشرق مدينة نصر - المنطقة الثامنة (لغات)، والمدرسة المصرية اليابانية بشرق مدينة نصر-المنطقة الثامنة (عربي)، والمدرسة المصرية اليابانية بغرب مدينة نصر -امتداد رمسيس (لغات)، والمدرسة المصرية اليابانية بالساحل شبرا ٣ (عربي)، والمدرسة المصرية اليابانية بحلوان-ريال (٢) (لغات)، بمحافظة القاهرة،  وذلك وفق الأماكن المتاحة بكل مدرسة.

وتنوه الوزارة عن أن التقديم  يتم اعتبارًا من اليوم الأحد ٢ أغسطس ولمدة ١٥ يومًا، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني التالي:
‏https://ejs4students.moe.gov.eg/ 

كما تؤكد الوزارة استمرارها في التوسع في منظومة المدارس المصرية اليابانية، بما يسهم في إتاحة فرص تعليمية متميزة في مختلف المحافظات، وتوفير بيئة تعليمية متكاملة تجمع بين المناهج الدراسية وأنشطة “التوكاتسو”، بما يسهم في بناء شخصية الطالب وتنمية مهاراته الأكاديمية والحياتية، دعمًا لجهود الدولة في تطوير منظومة التعليم والارتقاء بجودة مخرجاتها.

وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم المدرسة المصرية اليابانية المصرية اليابانية الطلاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محافظ البحيرة

بالأسماء .. حركة تنقلات ضباط الشرطة والبحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة 2026

تنسيق الجامعات 2026

مؤشرات تنسيق الجامعات 2026.. الحدود الدنيا لكليات الحاسبات والمعلومات لطلاب علمي رياضة

تنسيق الجامعات 2026

بعد قليل.. التعليم العالي تعلن الحد الأدنى للمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات

امام عاشور.

رغم العرض السعودي الضخم.. إمام عاشور يغلق ملف الاحتراف ويُجدّد عقده مع الأهلي بـ 200 مليون جنيه

عمر مرموش

رسالة مانشستر سيتي حسمت الجدل.. هل يرحل عمر مرموش عن الفريق؟

وزارة التعليم العالي

91.25% علمي علوم و86.09% للشعبة الهندسة و71.56% الادبي.. ننشر الحد الأدنى للتسجيل بـ المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات

تنسيق الجامعات 2026

مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى 2026 .. 93.1% للطب و92.6% للأسنان و88.9% للهندسة

وزارة التعليم العالي

تنسيق الجامعات 2026.. تعليمات مهمة لطلاب الثانوية العامة قبل التسجيل بالمرحلة الأولى

ترشيحاتنا

تعبيرية

برلماني: استمرار برنامج الإصلاح الاقتصادي يعزز ثقة المستثمرين ويدعم النمو

السياحة

برلماني: نمو السياحة الأمريكية رسالة ثقة في المقصد المصري وعلينا تعظيم الاستفادة

مجلس النواب

برلماني: مواصلة الإصلاح الاقتصادي ضرورة لتعزيز النمو وتحسين معيشة المواطنين

بالصور

ماذا يحدث للقلب عند تناول الشوفان؟

ماذا يحدث للقلب عند تناول الشوفان؟
ماذا يحدث للقلب عند تناول الشوفان؟
ماذا يحدث للقلب عند تناول الشوفان؟

طريقة عمل بيتزا السبانخ بالجبن

طريقة عمل بيتزا السبانخ بالجبن
طريقة عمل بيتزا السبانخ بالجبن
طريقة عمل بيتزا السبانخ بالجبن

سارة سلامة تستعرض جمالها بفستان صيفي ملفت .. شاهد

سارة سلامة تستعرض جمالها بفستان صيفي ملفت
سارة سلامة تستعرض جمالها بفستان صيفي ملفت
سارة سلامة تستعرض جمالها بفستان صيفي ملفت

طريقة عمل كفتة الدجاج بالزبادي

الطريقة لعمل كفته الدجاج بالزبادي
الطريقة لعمل كفته الدجاج بالزبادي
الطريقة لعمل كفته الدجاج بالزبادي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب : قراءة في هندسة فوضى الشرق الأوسط الجديد

د. أحمد محمد عبد الوهاب

د. أحمد محمد عبد الوهاب يكتب: الطلاق والأبناء... كيف نحمي أطفالنا من صراعات الكبار؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ولادك يا بلدنا رجالة

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: القيادة الرشيدة .. والثوابت الوطنية وإدارة الأزمات

د.أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يحب الرجل المرأة التي يرغب فيها… أم يرغب في المرأة التي يحبها؟

المزيد