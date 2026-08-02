فرص جديدة للالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية.. أماكن شاغرة للراغبين في التقديم بمحافظات القاهرة والإسكندرية والشرقية

أعلنت وزارة التربية والتعليم ، فتح باب التقديم للالتحاق بالمدرسة المصرية اليابانية ببدر (٣)، والتي تبدأ استقبال الطلاب اعتبارًا من العام الدراسي ٢٠٢٦/ ٢٠٢٧، وتقدم الأنشطة اليابانية والمنهج المطور باللغة العربية و لغة إنجليزية مستوى رفيع، بما يسهم في إتاحة مزيد من الفرص التعليمية المتميزة لأبناء مدينة بدر والمناطق المحيطة بها.

وتؤكد الوزارة أن افتتاح المدرسة الجديدة يأتي في إطار التوسع المستمر في نشر تجربة المدارس المصرية اليابانية، وإتاحة هذا النموذج التعليمي المتميز لعدد أكبر من الطلاب، بما يعكس حرص الوزارة على توفير بيئة تعليمية متطورة تهدف إلى بناء شخصية الطالب وتنمية مهاراته الأكاديمية والسلوكية والحياتية.

وفي السياق ذاته، تعلن الوزارة عن توافر عدد من الأماكن الشاغرة ببعض المدارس المصرية اليابانية، لإتاحة الفرصة أمام أولياء الأمور الراغبين في التقديم حيث تشمل المدارس التي تتوافر بها أماكن شاغرة ما يلي: المدرسة المصرية اليابانية بالأنفوشي (لغات)، والمدرسة المصرية اليابانية بالعجمي (لغات) بمحافظة الإسكندرية، والمدرسة المصرية اليابانية بهيهيا (٢) (لغات) بمحافظة الشرقية، والمدرسة المصرية اليابانية بشبرا (لغات)، والمدرسة المصرية اليابانية بحدائق القبة (لغات)، والمدرسة المصرية اليابانية بمصر الجديدة الماظة(١) (لغات)، والمدرسة المصرية اليابانية بمصر الجديدة عمار بن ياسر (٢) (لغات)، والمدرسة المصرية اليابانية بشرق مدينة نصر - المنطقة الثامنة (لغات)، والمدرسة المصرية اليابانية بشرق مدينة نصر-المنطقة الثامنة (عربي)، والمدرسة المصرية اليابانية بغرب مدينة نصر -امتداد رمسيس (لغات)، والمدرسة المصرية اليابانية بالساحل شبرا ٣ (عربي)، والمدرسة المصرية اليابانية بحلوان-ريال (٢) (لغات)، بمحافظة القاهرة، وذلك وفق الأماكن المتاحة بكل مدرسة.

وتنوه الوزارة عن أن التقديم يتم اعتبارًا من اليوم الأحد ٢ أغسطس ولمدة ١٥ يومًا، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني التالي:

‏https://ejs4students.moe.gov.eg/

كما تؤكد الوزارة استمرارها في التوسع في منظومة المدارس المصرية اليابانية، بما يسهم في إتاحة فرص تعليمية متميزة في مختلف المحافظات، وتوفير بيئة تعليمية متكاملة تجمع بين المناهج الدراسية وأنشطة “التوكاتسو”، بما يسهم في بناء شخصية الطالب وتنمية مهاراته الأكاديمية والحياتية، دعمًا لجهود الدولة في تطوير منظومة التعليم والارتقاء بجودة مخرجاتها.