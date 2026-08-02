طهران تنفي التوصل لاتفاق بشأن مضيق هرمز وتصف تقارير إعادة فتحه بـ"الكاذبة"

نفت إيران وجود أي اتفاق يقضي بإعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة، مؤكدة أن الأنباء المتداولة حول التوصل إلى تسوية بهذا الشأن لا أساس لها من الصحة.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "فارس" عن مصدر مقرب من فريق التفاوض قوله إن الحديث عن اتفاق لإعادة فتح المضيق "كاذب"، مشيراً إلى أن الممر البحري سيظل مغلقاً ما دامت الولايات المتحدة مستمرة فيما وصفها بـ"الأعمال العدائية".

وجاء النفي الإيراني عقب تقارير إعلامية تحدثت عن موافقة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على مقترح تسوية قدمه وسطاء قطريون وأمريكيون، يتضمن إعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة السفن.

وكانت القناة "12 العبرية" قد نقلت عن دبلوماسيين مطلعين أن موافقة عراقجي على المقترح كانت أحد العوامل التي دفعت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى التراجع عن تنفيذ ضربة عسكرية كان يعتزم توجيهها ضد إيران.

ويُعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية في العالم، إذ تمر عبره نسبة كبيرة من صادرات الطاقة العالمية، ما يجعل أي تطورات مرتبطة بوضعه محل اهتمام دولي واسع.