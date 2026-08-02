قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد ناجي قمحة: تحركات مصر ستعيد ترتيب المشهد الإقليمي
بحد أدنى 260 درجة.. التعليم تكشف شروط القبول بمدارس STEM للعام الدراسي الجديد
التعليم تفتح باب التقديم للعمل كمعلم متدرب بالمدارس المصرية اليابانية.. تفاصيل
تقارير: أتلتيكو مدريد يدرس التعاقد مع محمد صلاح بعقد 2+1
الوزراء يشاركون في مؤتمر المصريين بالخارج.. وعبد العاطي: رعاية شؤون المواطنين أحد المرتكزات الأساسية لعملنا
شوقي غريب لـ صدى البلد: الرخصة التدريبية ضمن أولوياتي وفرق الدوري المستفيد الأكبر
فقأت عينه.. السجن 3 سنوات لمعلمة بتهمة إحداث عاهة مستديمة لتلميذ بقنا
القصاص العادل ..حبس معلمة 3 سنوات لاحداث عاهة مستديمة لتلميذ ابتدائية بقنا
طائرة خاصة تنقل محمد رمضان وعائلته إلى مراسي.. والفنان يوثق الرحله
طهران تنفي التوصل لاتفاق بشأن مضيق هرمز وتصف تقارير إعادة فتحه بـ"الكاذبة"
شوقي غريب لـ صدى البلد: طلبات المنتخب أوامر و5 ملفات لتطوير الكرة المصرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

طهران تنفي التوصل لاتفاق بشأن مضيق هرمز وتصف تقارير إعادة فتحه بـ"الكاذبة"

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

نفت إيران وجود أي اتفاق يقضي بإعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة، مؤكدة أن الأنباء المتداولة حول التوصل إلى تسوية بهذا الشأن لا أساس لها من الصحة.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "فارس" عن مصدر مقرب من فريق التفاوض قوله إن الحديث عن اتفاق لإعادة فتح المضيق "كاذب"، مشيراً إلى أن الممر البحري سيظل مغلقاً ما دامت الولايات المتحدة مستمرة فيما وصفها بـ"الأعمال العدائية".

وجاء النفي الإيراني عقب تقارير إعلامية تحدثت عن موافقة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على مقترح تسوية قدمه وسطاء قطريون وأمريكيون، يتضمن إعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة السفن.

وكانت القناة "12 العبرية" قد نقلت عن دبلوماسيين مطلعين أن موافقة عراقجي على المقترح كانت أحد العوامل التي دفعت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى التراجع عن تنفيذ ضربة عسكرية كان يعتزم توجيهها ضد إيران.

ويُعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية في العالم، إذ تمر عبره نسبة كبيرة من صادرات الطاقة العالمية، ما يجعل أي تطورات مرتبطة بوضعه محل اهتمام دولي واسع.

إيران إعادة فتح مضيق هرمز مضيق هرمز وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محافظ البحيرة

بالأسماء .. حركة تنقلات ضباط الشرطة والبحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة 2026

تنسيق الجامعات 2026

مؤشرات تنسيق الجامعات 2026.. الحدود الدنيا لكليات الحاسبات والمعلومات لطلاب علمي رياضة

تنسيق الجامعات 2026

بعد قليل.. التعليم العالي تعلن الحد الأدنى للمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات

امام عاشور.

رغم العرض السعودي الضخم.. إمام عاشور يغلق ملف الاحتراف ويُجدّد عقده مع الأهلي بـ 200 مليون جنيه

وزارة التعليم العالي

91.25% علمي علوم و86.09% للشعبة الهندسة و71.56% الادبي.. ننشر الحد الأدنى للتسجيل بـ المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات

تنسيق الجامعات 2026

مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى 2026 .. 93.1% للطب و92.6% للأسنان و88.9% للهندسة

وزارة التعليم العالي

تنسيق الجامعات 2026.. تعليمات مهمة لطلاب الثانوية العامة قبل التسجيل بالمرحلة الأولى

اكاديمية الشرطة

شروط ومواعيد التقديم في كلية الشرطة 2026.. تعرّف عليها

ترشيحاتنا

«تنظيم الاتصالات

تنظيم الاتصالات: 30 مليون طفل يستخدمون المحمول.. و«اطمن» تحجب المحتوى الضار

المساعدات الإنسانية

قافلة زاد العزة 247 تشق طريقها إلى غزة محملة بالمساعدات الإنسانية

الذهب

الحق اشتري.. مفاجأة بشأن أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة

بالصور

ماذا يحدث للقلب عند تناول الشوفان؟

ماذا يحدث للقلب عند تناول الشوفان؟
ماذا يحدث للقلب عند تناول الشوفان؟
ماذا يحدث للقلب عند تناول الشوفان؟

طريقة عمل بيتزا السبانخ بالجبن

طريقة عمل بيتزا السبانخ بالجبن
طريقة عمل بيتزا السبانخ بالجبن
طريقة عمل بيتزا السبانخ بالجبن

سارة سلامة تستعرض جمالها بفستان صيفي ملفت .. شاهد

سارة سلامة تستعرض جمالها بفستان صيفي ملفت
سارة سلامة تستعرض جمالها بفستان صيفي ملفت
سارة سلامة تستعرض جمالها بفستان صيفي ملفت

طريقة عمل كفتة الدجاج بالزبادي

الطريقة لعمل كفته الدجاج بالزبادي
الطريقة لعمل كفته الدجاج بالزبادي
الطريقة لعمل كفته الدجاج بالزبادي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب : قراءة في هندسة فوضى الشرق الأوسط الجديد

د. أحمد محمد عبد الوهاب

د. أحمد محمد عبد الوهاب يكتب: الطلاق والأبناء... كيف نحمي أطفالنا من صراعات الكبار؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ولادك يا بلدنا رجالة

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: القيادة الرشيدة .. والثوابت الوطنية وإدارة الأزمات

د.أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يحب الرجل المرأة التي يرغب فيها… أم يرغب في المرأة التي يحبها؟

المزيد