رغم العرض السعودي الضخم.. إمام عاشور يغلق ملف الاحتراف ويُجدّد عقده مع الأهلي بـ 200 مليون جنيه

كشف الإعلامي محمد طارق أضا أن إمام عاشور، نجم وسط النادي الأهلي، حسم موقفه النهائي من العروض التي تلقاها خلال الفترة الأخيرة، وقرر الاستمرار داخل القلعة الحمراء، ليغلق بذلك ملف الاحتراف الخارجي رغم تلقيه عروضًا قوية، أبرزها عرض سعودي ضخم، إلى جانب اهتمام من أندية خليجية وأوروبية.

وأضاف محمد أضا، خلال برنامج «الماتش»، عبر قناة صدى البلد، أن إدارة النادي الأهلي نجحت في الحفاظ على أحد أهم عناصر الفريق، بعدما توصلت إلى اتفاق مع اللاعب على تمديد تعاقده لمدة أربعة مواسم، في صفقة تبلغ قيمتها نحو 200 مليون جنيه.

وأوضح أضا أن العقد الجديد يمنح إمام عاشور ما يقارب 50 مليون جنيه في الموسم الواحد، مشيرًا إلى أن هذه القيمة تأتي أيضًا كنوع من التعويض عن المواسم الماضية، وتقديرًا للدور الكبير الذي يقدمه اللاعب مع الفريق.

وأكد أضا أن تمسك الأهلي باستمرار إمام عاشور يعكس قناعة إدارة النادي والجهاز الفني بأهمية اللاعب، خاصة في ظل امتلاكه عروضًا مغرية كان بإمكانها نقله إلى الاحتراف الخارجي، إلا أن رغبة الطرفين حسمت الملف لصالح بقاء اللاعب داخل صفوف الأهلي.