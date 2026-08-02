إصابة 14 شخصًا في انقلاب ميكروباص بالكيلو 90 على طريق «أسيوط – الوادي الجديد»

أُصيب 14 شخصًا، اليوم الأحد، إثر انقلاب سيارة ميكروباص عند الكيلو 90 على طريق أسيوط – الوادي الجديد، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لنقل المصابين وتقديم الإسعافات اللازمة.

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا بوقوع الحادث، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، حيث تبين انقلاب الميكروباص عند الكيلو 90، ما أسفر عن إصابة 14 راكبًا بإصابات متنوعة، تراوحت بين كدمات وسحجات واشتباه كسور.

وجرى نقل جميع المصابين إلى مستشفى الخارجة التخصصي لتلقي الرعاية الطبية وإجراء الفحوصات اللازمة، فيما باشرت الأجهزة المختصة رفع آثار الحادث من الطريق وإعادة تسيير الحركة المرورية، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات للوقوف على أسباب وملابسات الحادث، مع تكليف الجهات الفنية بإعداد التقرير اللازم.