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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

60 مليون جنيه سنويًا.. إمام عاشور يُرحّب بتمديد عقده مع الأهلي حتى 2030 .. تفاصيل

امام عاشور
امام عاشور
علا محمد

رحّب إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بتمديد تعاقده مع القلعة الحمراء، بعد التوصل إلى اتفاق مبدئي مع مسؤولي النادي على تعديل عقده المالي خلال الفترة المقبلة.

وقال هاني حتحوت عبر برنامج مودرن سبورتس على قناة مودرن، إن إمام عاشور وافق على تمديد عقده مع الأهلي حتى صيف 2030، بدلاً من انتهاء تعاقده الحالي في صيف 2028، وذلك بعد الاتفاق على حصوله على 60 مليون جنيه سنويًا.

وتابع: المقابل المالي سيتم تقسيمه بواقع 30 مليون جنيه يتحملها النادي الأهلي، فيما يحصل اللاعب على 30 مليون جنيه أخرى من الحملات الإعلانية التي ستوفرها شركة الأهلي لكرة القدم.

ومن المنتظر أن يبدأ تطبيق العقد الجديد اعتبارًا من الموسم المقبل، على أن تتضمن بنوده زيادة سنوية تُقدر بـ5 ملايين جنيه، في إطار خطة النادي للحفاظ على العناصر الأساسية بالفريق وتأمين استمرارها خلال السنوات المقبلة.

ويأتي تحرك الأهلي لتعديل وتمديد عقد إمام عاشور في ظل المستويات المميزة التي يقدمها اللاعب منذ انضمامه للفريق، وحرص إدارة النادي على غلق ملف تجديد عقود النجوم مبكرًا، للحفاظ على الاستقرار الفني داخل الفريق.

إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الأهلي عاشور النادي الأهلي

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