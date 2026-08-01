نشرة المرأة والمنوعات | أضرار تحدث عند الإكثار من ماء الليمون.. أعراض تكشف تفكير الشخص في إنهاء الحياة

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والمنوعات خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ومن أبرزها..

نشرة المرأة والمنوعات

اليوم العالمي لسرطان الرئة.. دراسة تربط بين حالة دم خفية وارتفاع مخاطر تلوث الهواء

بيتقال عنه كتير .. اكتشف فوائد الكركم المثبتة علميا

تحذير.. مادة نستخدمها يوميا تسبب السرطان وتعيده للمتعافين

بعد نتيجة الثانوية العامة .. انتبه هذه الأعراض تكشف التفكير في إنهاء الحياة

اكتشفه .. طعام غير متوقع يقلل الكوليسترول ويمنع السرطان ويقوي العظام

طرق طبيعية فعالة لعلاج عسر الهضم ومشاكل المعدة

6 أضرار خطيرة تحدث عند الإكثار من ماء الليمون