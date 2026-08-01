6 أضرار خطيرة تحدث عند الإكثار من ماء الليمون

يعد ماء الليمون أو عصيره من المشروبات المنعشة في فصل الصيف والتى تمتلك فوائد عديدة ولكن عند الإكثار منه يتسبب في مضاعفات خطيرة.

إليك ستة أشياء خطيرة قد تحدث عند شرب الكثير من ماء الليمون وفقا لما ذكره موقع

businessinsider:

تلف الأسنان

قد يؤدي الإفراط في شرب ماء الليمون إلى تآكل مينا الأسنان.

وبحسب الجمعية الأمريكية لطب الأسنان، فإن التعرض المتكرر لليمون، نظراً لكونه حمضياً للغاية، يمكن أن يؤدي إلى تآكل مينا الأسنان .

إذا لم يقنعك ذلك بالتخلي تمامًا عن ماء الليمون، فحاول على الأقل شربه باستخدام قشة لتقليل التعرض المباشر للأحماض على أسنانك.

كما يجب عليك تجنب تنظيف أسنانك مباشرة بعد تناول ماء الليمون، وشرب الكثير من الماء العادي مع مشروباتك المنكهة بالحمضيات.

اضطراب المعدة

قد يُسبب شرب ماء الليمون حرقة المعدة والغثيان والقيء وعلى الرغم من أن فوائد ماء الليمون المتعددة غالباً ما تركز على صحة الأمعاء، إلا أنه وفقاً لموقع Medical News Today، فإن إضافة الكثير من الليمون إلى الماء يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الأمراض الشائعة مثل مرض الارتجاع المعدي المريئي (GERD) وارتجاع الحمض.

يُحفز تناول الأطعمة الحمضية، بما في ذلك الليمون، الإصابة بالارتجاع المعدي المريئي وحموضة المعدة وتشمل الأعراض حرقة المعدة والغثيان والقيء.

القشرة والجراثيم

تُعد قشور الليمون بيئة حاضنة للجراثيم الضارة لذا اعصر الليمون بعد غسل القشرة جيدا أو بعد التخلص منها.

في دراسة نُشرت عام ٢٠٠٧ في مجلة الصحة البيئية، قام الباحثون بتحليل ٧٦ عينة من الليمون من ٢١ مطعمًا مختلفًا خلال ٤٣ زيارة، ووجدوا أن العديد من الليمون يحتوي على كائنات دقيقة، بما في ذلك بعض الكائنات الممرضة التي قد تسبب أمراضًا ومع ذلك، أشار الباحثون إلى عدم وجود أي حالات مرضية أو تفشيات مرتبطة بالليمون.

إذا كانت فكرة الليمون الملوث بالجراثيم لا تزال تثير اشمئزازك، فيمكنك عصر الليمونة في مشروبك بدلاً من وضع الشريحة كاملة وإذا رأيت موظفين يتعاملون مع الليمون بأيديهم العارية، فقد يكون من الأفضل الاكتفاء بالماء فقط.

تقرحات الفم

قد تتسبب حموضة ماء الليمون في حدوث تقرحات الفم أو تفاقمها.

قد تُسبب الأطعمة الحمضية أو الحارة، أو تقويم الأسنان، أو نقص الفيتامينات، تقرحات الفم.

على الرغم من أن معظم تقرحات الفم ستشفى من تلقاء نفسها في غضون أسبوع أو أسبوعين، إلا أن شرب الكثير من ماء الليمون قد يؤدي إلى تفاقم تقرحات الفم الموجودة ، وفقًا لجمعية طب الأسنان الأمريكية.

إذا وجدت نفسك تعاني من تقرحات الفم بعد تناول الأطعمة أو المشروبات الحمضية بما في ذلك ماء الليمون فقد ترغب في تقليل المواد المهيجة المحتملة.

الصداع النصفي

قد تكون ثمار الحمضيات من العوامل المحفزة لنوبات الصداع النصفي ووجد بعض الباحثين صلة بين الليمون والصداع

وقد بحثت بعض الدراسات على مر السنين في وجود صلة محتملة بين الصداع النصفي والحمضيات .

يحتوي الليمون والبرتقال على نسبة عالية نسبياً من التيرامين الذي تم ربطه بالصداع وعلى الرغم من عدم وجود صلة مباشرة بين ماء الليمون والصداع، إلا أن بعض الأشخاص الذين يعانون من الصداع النصفي المزمن قد يعتبرون الحمضيات محفزًا له.

إذا كنت تعاني من الصداع النصفي المتكرر، ينصح الأطباء بتدوين ملاحظات يومية عن الصداع.