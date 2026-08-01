العائدون من الإصابة والإعارة.. 7 نجوم يعززون صفوف الزمالك في الموسم الجديد

رغم استمرار إيقاف القيد ورحيل حسام عبد المجيد، ينتظر الزمالك دفعة قوية بعودة 7 لاعبين إلى قائمة الفريق، سواء بعد التعافي من الإصابة أو انتهاء فترات الإعارة، ليمنحوا الجهاز الفني خيارات إضافية قبل انطلاق الموسم الجديد.
أحمد الجفالي: عاد الجناح التونسي بعد التعافي من الإصابة، وأصبح جاهزًا فنيًا وبدنيًا لتعزيز مركز الجناح.
محمود جهاد: أنهى برنامجه التأهيلي في قطر بعد إصابة عضلية قوية أبعدته عن الموسم الماضي، ويستعد لدعم خط الوسط.
أحمد حسام: عاد بعد التعافي من إصابة الرباط الصليبي، ليشكل إضافة مهمة في قلب الدفاع.
مصطفى الزناري: أنهى إعارته مع البنك الأهلي، ويعود إلى الزمالك لتعزيز الخط الخلفي، خاصة في ظل إيقاف القيد.
محمد عاطف: عاد من إعارة ناجحة مع طلائع الجيش، بعد تقديم مستويات مميزة، ليمنح الفريق خيارًا إضافيًا في مركز الجناح.
أحمد محمود: الظهير الأيمن يعود بعد انتهاء إعارته، ليكون بديلًا متاحًا في هذا المركز.
حسام أشرف: المهاجم الشاب يعود بعد الإعارة ليعزز الخيارات الهجومية إلى جانب الدباغ وناصر منسي وعمرو ناصر.