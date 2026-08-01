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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

العائدون من الإصابة والإعارة.. 7 نجوم يعززون صفوف الزمالك في الموسم الجديد

الزمالك
الزمالك
حسام الحارتي

رغم استمرار إيقاف القيد ورحيل حسام عبد المجيد، ينتظر الزمالك دفعة قوية بعودة 7 لاعبين إلى قائمة الفريق، سواء بعد التعافي من الإصابة أو انتهاء فترات الإعارة، ليمنحوا الجهاز الفني خيارات إضافية قبل انطلاق الموسم الجديد.

أحمد الجفالي: عاد الجناح التونسي بعد التعافي من الإصابة، وأصبح جاهزًا فنيًا وبدنيًا لتعزيز مركز الجناح.

محمود جهاد: أنهى برنامجه التأهيلي في قطر بعد إصابة عضلية قوية أبعدته عن الموسم الماضي، ويستعد لدعم خط الوسط.

أحمد حسام: عاد بعد التعافي من إصابة الرباط الصليبي، ليشكل إضافة مهمة في قلب الدفاع.

مصطفى الزناري: أنهى إعارته مع البنك الأهلي، ويعود إلى الزمالك لتعزيز الخط الخلفي، خاصة في ظل إيقاف القيد.

محمد عاطف: عاد من إعارة ناجحة مع طلائع الجيش، بعد تقديم مستويات مميزة، ليمنح الفريق خيارًا إضافيًا في مركز الجناح.

أحمد محمود: الظهير الأيمن يعود بعد انتهاء إعارته، ليكون بديلًا متاحًا في هذا المركز.

حسام أشرف: المهاجم الشاب يعود بعد الإعارة ليعزز الخيارات الهجومية إلى جانب الدباغ وناصر منسي وعمرو ناصر.

حسام عبد المجيد الزمالك محمد عاطف محمود جهاد أحمد الجفالي حسام أشرف

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