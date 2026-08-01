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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فيديو

رونالدو ليس مستعجلًا على الزواج.. وجورجينا هي من تحلم به.. تصريحات شقيقة الدون تشعل الجدل

زواج كريستيانو رونالدو وجورجينا
زواج كريستيانو رونالدو وجورجينا

عاد الحديث مجددًا عن مستقبل علاقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وشريكته جورجينا رودريجيز، لكن هذه المرة لم تأتِ التكهنات من مواقع التواصل، بل من داخل عائلة قائد النصر السعودي.

وكشفت شقيقة رونالدو تفاصيل جديدة بشأن موعد زفافه، لتنهي حالة الجدل التي انتشرت خلال الفترة الماضية، بعدما أكدت أن كل ما تردد عن إقامة حفل الزواج خلال العام الجاري لا أساس له من الصحة، وأنه لم يتم تحديد أي موعد رسمي حتى الآن.

فماذا قالت شقيقة رونالدو بالتفصيل؟ وما حقيقة تأجيل زفاف الدون وجورجينا؟

ولمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو جراف التالي:


 

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