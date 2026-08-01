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منتخب مصر للسيدات يخسر أمام مالاوي بثلاثية بأمم إفريقيا
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

منتخب مصر للسيدات يخسر أمام مالاوي بثلاثية بأمم إفريقيا

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
إسلام مقلد

خسر منتخب مصر للسيدات لكرة القدم أمام نظيره منتخب مالاوي بنتيجة 3-1، في إطار الجولة الثانية لدور المجموعات من بطولة كأس الأمم الإفريقية للسيدات المقامة في المغرب.

وبتلك النتيجة رفع منتخب مالاوي رصيده للنقطة 6 ليتصدر ترتيب المجموعة الثالثة، وتوقف رصيد منتخب مصر عند النقطة 0 ليتذيل ترتيب المجموعة، وتقلص فرص تأهله للدور القادم.

تشكيل منتخب مصر

أعلن محمد كمال المدير الفني لـ منتخب مصر للسيدات لكرة القدم، عن تشكيل المنتخب لمواجهة منتخب مالاوي في الجولة الثانية لدور المجموعات من بطولة كأس الأمم الأفريقية للسيدات المقامة في المغرب.

وجاء تشكيل منتخب مصر كالتالي:

حراسة المرمى: مها الدمرداش

خط الدفاع: نور عبد الواحد - نورا خالد - كرستينا سلامة - ياسمين عبد العزيز

خط الوسط: أميرة أحمد - مهيرة علي - نادين غازي

خط الهجوم: حبيبة عصام - فرح المهدي - سارة عصام

طاقم التحكيم

وقررت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم، تعيين الحكمة الدولية الكينية جوزفين وانجيكو  لإدارة لقاء منتخبي مصر  ومالاوي ضمن منافسات الجولة الثانية من  المجموعة الثالثة بكأس الأمم الأفريقية للسيدات.

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