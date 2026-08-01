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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أسهم أمازون تقفز بأكبر وتيرة منذ 2012 بعد تسارع نمو الحوسبة السحابية

أمازون
أمازون
أ ش أ

قفزت أسهم شركة "أمازون" الأمريكية بأكبر وتيرة منذ عام 2012، بعدما أعلنت الشركة تسارع نمو إيرادات الحوسبة السحابية، مما هدأ مخاوف المستثمرين بشأن قدرة الشركة على تحقيق عوائد من الإنفاق الضخم الذي تضخه لتلبية الطلب المتزايد على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وارتفعت إيرادات وحدة "أمازون لخدمات الإنترنت" بنسبة 37% لتصل إلى 42.2 مليار دولار، وهي الوحدة التي تحقق نحو خمس إيرادات الشركة ومعظم أرباحها التشغيلية، وسجلت الوحدة خامس فترة متتالية من نمو الإيرادات، وأسرع وتيرة نمو منذ الربع الرابع من عام 2021، بحسب ما أوردته وكالة "بلومبرج" الأمريكية.

وكما هو الحال مع كبرى شركات التكنولوجيا، تواصل أمازون ضخ استثمارات كبيرة في مراكز البيانات والرقائق الإلكترونية للاستفادة من الطلب المتزايد على خدمات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، وأعلنت الشركة أن إنفاقها على العقارات والمعدات، بما في ذلك عوائد بعض عمليات البيع، تجاوز 53 مليار دولار خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو.

ورفعت أمازون توقعاتها للإنفاق الرأسمالي خلال عام 2026 إلى 220 مليار دولار، مقارنة بتقديرات سابقة بلغت 200 مليار دولار، وقال الرئيس التنفيذي للشركة آندي جاسي إن الجزء الأكبر من هذا الإنفاق سيُوجَّه إلى الذكاء الاصطناعي، وأضاف: "نحن في موقع قوي للغاية للاستفادة من هذه المرحلة المفصلية في مجال الذكاء الاصطناعي".

وأدى هذا الإنفاق إلى تحول التدفقات النقدية الحرة إلى السالب، إذ سجلت أمازون تدفقات نقدية خارجة بلغت 7.6 مليار دولار خلال الأشهر الـ12 المنتهية بنهاية الربع.

ورغم ارتفاع الإنفاق الرأسمالي وسلبية التدفقات النقدية الحرة، قالت سكاي كانافيس، المحللة لدى شركة "إي ماركتر"، إن المستثمرين "قد لا يشعرون بالقلق، في ظل تسارع نمو إيرادات وحدة أمازون ويب سيرفيسز، إلى جانب الرقابة الصارمة على التكاليف في القطاعات الأخرى".

وأوضح جاسي أن استثمارات الشركة ستتراجع تدريجيًا مع مرور الوقت، لأن الشركة تقوم حاليًا ببناء مراكز البيانات من الصفر، مضيفًا أن هذه المراكز ستظل قيد الاستخدام لمدة 30 عامًا، بينما ستحتاج المعدات الموجودة داخلها إلى التحديث كل 5 إلى 6 سنوات، ولذلك فإن الاستثمارات المستقبلية لتحديث القدرات التي يجري بناؤها هذا العام ستكون أقل حجمًا.

وارتفع سهم أمازون بنسبة 15% ليغلق عند 271.58 دولار في نهاية تعاملات الجمعة في نيويورك، وهو أكبر ارتفاع يومي للسهم منذ أبريل 2012، وكان السهم قد ارتفع بنسبة 2% فقط منذ بداية العام وحتى إغلاق تعاملات الخميس، قبل إعلان النتائج.

وفي المقابل، أعلنت شركة "مايكروسوفت" الأمريكية، الأربعاء الماضي، أسرع نمو في خدماتها السحابية منذ عام 2022، وأشارت إلى أنها ستُبقي الإنفاق الرأسمالي دون زيادة خلال العام الجاري، مما دفع سهمها إلى تسجيل أكبر مكاسب يومية منذ عام 2008 خلال تعاملات الخميس.

أما سهم شركة "ألفابت"، المالكة لعلامة "جوجل"، فقد تراجع الأسبوع الماضي بعد إعلان الشركة إنفاقًا أعلى من المتوقع، إلى جانب تسجيل تدفقات نقدية حرة سلبية لأول مرة منذ إدراجها في البورصة قبل أكثر من عقدين.

وخلال الربع الثاني، ارتفعت الإيرادات الإجمالية لشركة أمازون بنسبة 20% إلى 200.6 مليار دولار، بحسب بيان الشركة الصادر الخميس، وكان متوسط توقعات المحللين يشير إلى إيرادات تبلغ 197 مليار دولار.

وأضافت الشركة أن نشاطي الذكاء الاصطناعي والرقائق الإلكترونية وصلا إلى معدل إيرادات سنوي جديد يبلغ 25 مليار دولار لكل منهما، مع تسجيل نمو سنوي تجاوز 100% في كلا النشاطين.

وتوقعت أمازون أن تتراوح مبيعاتها خلال الربع الحالي بين 197 مليار دولار و202 مليار دولار، فيما توقعت أن يتراوح الدخل التشغيلي بين 22.5 مليار دولار و26.5 مليار دولار، فيما تراوح متوسط توقعات المحللين حول أرباح تشغيلية تبلغ 25.1 مليار دولار، على إيرادات قدرها 203.9 مليار دولار.

ولا تزال تجارة أمازون الإلكترونية تمثل أكبر مصدر لإيرادات الشركة، بينما يواصل آندي جاسي العمل على تسريع أوقات توصيل الطلبات إلى المتسوقين عبر الإنترنت، وارتفعت المبيعات عبر الإنترنت بنسبة 15% إلى 70.4 مليار دولار خلال الربع، مقارنة بمتوسط توقعات المحللين البالغ 69.9 مليار دولار.

كما أقامت أمازون فعالية التخفيضات السنوية "برايم داي" خلال شهر يونيو، والتي ساهمت في زيادة الإنفاق عبر الإنترنت إلى 26.4 مليار دولار لدى جميع متاجر التجزئة في الولايات المتحدة، وفقًا لتقديرات شركة أدوبي.

وأفادت الشركة أيضًا بأنها حصلت على 600 مليون دولار كاسترداد للرسوم الجمركية خلال الربع، وقال المدير المالي براين أولسافسكي إن جزءًا من هذه الأموال سيُعاد إلى المستهلكين.

أسهم شركة أمازون الأمريكية نمو إيرادات

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