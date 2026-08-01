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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد دويدار : لازم الأهلي يمشي زيزو وإمام عاشور عشان أوضة اللبس تستقر

زيزو وإمام عاشور
زيزو وإمام عاشور
حسن العمدة

أكد أحمد دويدار نجم الزمالك السابق، أن استقرار غرفة ملابس النادي الأهلي يتطلب اتخاذ قرارات حاسمة بشأن بعض اللاعبين أصحاب الرواتب المرتفعة، مشيرًا إلى أن استمرار التفاوت الكبير في الأجور قد يؤثر على حالة الفريق خلال الفترة المقبلة.

وقال أحمد دويدار، خلال تصريحاته في برنامج “مان تو مان” مع الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن الأهلي يجب أن يفكر في رحيل الثنائي إمام عاشور وأحمد سيد زيزو إذا كان الهدف هو إعادة الاستقرار إلى غرفة الملابس، مؤكدًا أنه يعارض وجود فروق كبيرة في الرواتب بين لاعبي الفريق.

وأضاف دويدار أن محمود حسن تريزيجيه كان، من وجهة نظره، أهم لاعبي الأهلي خلال الموسم الماضي، لكنه رحل في النهاية بسبب راتبه الكبير، وهو ما يعكس أن إدارة النادي سبق أن اتخذت قرارات مشابهة للحفاظ على سياسة الأجور داخل الفريق.

وأشار نجم الزمالك السابق إلى أن الأهلي تعرض لخسائر كبيرة خلال الموسم الماضي، ولم ينجح في التأهل إلى دوري أبطال أفريقيا، ليشارك في بطولة الكونفدرالية الأفريقية، معتبرًا أن هذه النتائج تفرض مراجعة شاملة داخل النادي.

واختتم دويدار تصريحاته، مؤكدًا أنه لا يستبعد رحيل إمام عاشور وزيزو عن الأهلي خلال الفترة المقبلة، بل ذهب إلى أن ذلك قد يحدث قبل نهاية الشهر، في ظل الأوضاع الحالية داخل الفريق.

ويقدم الإعلامي عمر ربيع ياسين برنامج بودكاست “مان تو مان” على منصة “by line”، ويستضيف خلاله نخبة من أبرز نجوم الكرة المصرية لمناقشة أهم الملفات الرياضية.

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