مورينيو : رأيت 3 وجوه لريال مدريد أمام فيورنتينا.. وما زلت أنتظر اكتمال الفريق

علق البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لريال مدريد، على تعادل فريقه وديًا بنتيجة (2-2) أمام فيورنتينا الإيطالي، مؤكدًا أنه شاهد ثلاثة أوجه مختلفة للفريق خلال اللقاء، معربًا عن رضاه بالأداء رغم الإرهاق الذي عانى منه اللاعبون.

وقال مورينيو، في تصريحات نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية عبر قناة ريال مدريد: "رأيت ثلاثة وجوه مختلفة للفريق، الأول كان فريقًا منتعشًا، والثاني فريقًا مرهقًا، والثالث فريقًا مرهقًا للغاية".

لعبنا بجودة عالية

وأضاف: "الفريق المنتعش قدم شوطًا أول رائعًا، وكانت نتيجة 2-1 أقل بكثير مما نستحقه، لأننا لعبنا بجودة عالية، وكان بإمكاننا تسجيل ثلاثة أو أربعة أهداف بسهولة".

المباراة تغيرت بعد الاستراحة

وأوضح المدرب البرتغالي أن المباراة تغيرت بعد الاستراحة، قائلًا: "بعد ذلك أصبحت المواجهة أكثر قوة من الناحية البدنية، وفرض المنافس ضغطًا كبيرًا علينا، وهنا ظهر الوجه الثاني للفريق. عندما تضطر للدفاع داخل منطقة الجزاء بلاعبين شابين مثل جوان وماريو، فقد قدما مباراة كبيرة، لكنهما لا يزالان بحاجة للتطور بدنيًا من أجل مواجهة مهاجم قوي مثل مويس كين".

الوجه الثالث

وتابع: "أما الوجه الثالث، فهو الذي أعجبني كثيرًا، فريق مرهق للغاية لكنه حافظ على تماسكه، واستعاد السيطرة على مجريات المباراة في النهاية".

وأشاد مورينيو بالمجهود الذي بذله عدد من لاعبيه، قائلًا: "دومفريس وإندريك خاضا ثلاث حصص تدريبية فقط، ومع ذلك لعب كل منهما أكثر من 70 دقيقة. هذا مجهود رائع وله قيمة كبيرة بالنسبة لي، وقد شكرتُهما على ما قدماه، وبصراحة أعجبني كل شيء".

الدروس المستفادة من المباراة

وعن الدروس المستفادة من المباراة، قال: "هذا هو ريال مدريد بالإمكانيات واللاعبين المتاحين حاليًا. قلت للاعبين قبل اللقاء إن ريال مدريد يظل ريال مدريد حتى في المباريات الودية".

وأضاف: "اليوم اضطررت للاعتماد على اللاعبين المتاحين فقط، فلم نخض سوى حصة تدريبية واحدة بالأمس، وخصصناها لبعض الجوانب التنظيمية".

وتحدث مورينيو عن مشاركة الشاب كارلوس إسبي، قائلاً: "أشركنا المسكين كارلوس إسبي، الذي لا يزال وكأنه يستيقظ من حلم. تدرب معنا ساعة واحدة فقط أمس، لكنه ساعدنا اليوم، وكانت فرصة ليتعرف على معنى اللعب بقميص ريال مدريد".

التزام لاعبيه منذ بداية فترة الإعداد

وأبدى المدرب البرتغالي رضاه عن التزام لاعبيه منذ بداية فترة الإعداد، مضيفًا: "أنا سعيد جدًا بالعمل الذي يقدمه اللاعبون منذ اليوم الأول، لكن ما يقلقني هو غياب بقية العناصر، فقد كنت أتمنى أن أعمل معهم لمدة ثلاثة أسابيع أيضًا، إلا أن ذلك لم يكن ممكنًا".

واختتم تصريحاته قائلاً: "يوم الإثنين سينضم فينيسيوس جونيور، وإبراهيم دياز، وبرناردو سيلفا إلى التدريبات، كما سيحصل دومفريس، وكارلوس، وإندريك على المزيد من الحصص التدريبية، وسنواصل العمل حتى يكتمل وصول جميع اللاعبين. وحتى الآن لم أشعر بشيء مميز، لأن المباريات الحقيقية لم تبدأ بعد".