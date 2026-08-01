ريال مدريد يتعادل مع فيورنتينا 2-2 وديا

انتهت مباراة ريال مدريد وفيورنتينا، بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بنتيجة 2-2، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما، اليوم السبت.

وافتتح التسجيل لريال مدريد البرازيلي العائد من الإعارة إندريك في الدقيقة 12، قبل أن يضيف أليكسيس سيريا الهدف الثاني في الدقيقة 24.

وفي الدقيقة 41 سجل فيورنتينا الهدف الأول عن طريق روبرتو بيكولي، وفي الشوط الثاني بالتحديد عند الدقيقة 58 أضاف المهاجم مويس كين التعادل.

وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: أندري لونين

خط الدفاع: ترنت ألكسندر أرنولد - خوان مارتينيز - ماريو ريفاس - كاريراس.

خط الوسط: فالفيردي - كامافينجا - أردا جولير.

خط الهجوم: دومفريس - أليكسيس كيريا - إندريك.