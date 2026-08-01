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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تصل لـ 5480 جنيها.. قيمة فاتورة كهرباء أغسطس بعد زيادة أسعار الشرائح

فاتورة الكهرباء
فاتورة الكهرباء
وفاء نور الدين

نشر جهاز مرفق  الكهرباء  وحماية المستهلك أسعار الكهرباء بعد زيادة أسعار  الشرائح وتثبيت سعر الشريحة الأولى 

وكشف جهاز مرفق الكهرباء قيمة الفاتورة للاستهلاك الشهري والتي سيتم تحصيلها بداية من أغسطس وهي الفاتورة التي تعبر عن استهلاك شهر يوليو  والتي جاءت كالتالي.. 

قيمة فاتورة كهرباء أغسطس 

الشريحة الأولى: من 0 إلى 50 كيلووات تكون قيمة فاتورة الكهرباء 34 جنيه عند استهلاك 50 كيلووات

الشريحة الثانية: من 51 إلى 100 كيلووات  إجمالي الاستهلاك عند 100 كيلووات تكون قيمة فاتورة الكهرباء  83 جنيه.

الشريحة الثالثة: من 0 إلى 200 كيلووات  إجمالي الاستهلاك عند 200 كيلووات  تكون قيمة فاتورة الكهرباء  230 جنيه. 

الشريحة الرابعة: من 201 إلى 350 كيلووات  إجمالي الاستهلاك عند 350 كيلووات تكون قيمة فاتورة الكهرباء عند استهلاك 300 كيلو  403  جنيه.

الشريحة الخامسة: من 0 إلى 650 كيلووات  إجمالي الاستهلاك عند 400 كيلووات  تكون قيمة فاتورة الكهرباء 795 جنيه.

وعند استهلاك 500 كيلو تكون قيمة الفاتورة 811 جنيه، وعند استهلاك 600 كيلو تكون قيمة الفاتورة 1025 جنيه 

الشريحة السادسة: من 0 إلى 1000 كيلووات  إجمالي الاستهلاك عند 700   كيلووات  تكون الفاتورة  1687 جنيه.

وعند استهلاك 800 كيلو تكون قيمة الفاتورة 1928 جنيه 

وعند استهلاك 900 كيلو تكون قيمة الفاتورة 2169 جنيه. 

وعند استهلاك 1000 كيلو تكون قيمة الفاتورة 2410 جنيه

الشريحة السابعة: أكثر من 1000 كيلووات  عند استهلاك 2000 كيلووات تكون فاتورة الكهرباء ب  5480 جنيه 

أسعار شرائح الكهرباء بعد زيادة الأسعار 
 

الشريحة الأولى: من 0 إلى 50 كيلووات/ساعة بسعر 68 قرشًا للكيلووات/ساعة

الشريحة الثانية: من 51 إلى 100 كيلووات/ساعة بسعر 98 قرشًا بدلًا من 78 قرشًا.

الشريحة الثالثة: من 0 حتى 200 كيلووات/ساعة بسعر 115 قرشًا بدلًا من 95 قرشًا.

الشريحة الرابعة: من 201 إلى 350 كيلووات/ساعة بسعر 173 قرشًا بدلًا من 155 قرشًا.

الشريحة الخامسة: من 351 إلى 650 كيلووات/ساعة بسعر 214 قرشًا بدلًا من 195 قرشًا.
في حالة تجاوز الاستهلاك 650 كيلووات/ساعة شهريًا

الشريحة السادسة: من 0 حتى 1000 كيلووات/ساعة بسعر 251 قرشًا بدلًا من 210 قروش.

الشريحة السابعة: أكثر من 1000 كيلووات/ساعة بسعر 274 قرشًا بدلًا من 258 قرشًا

أسعار الكهرباء شرائح الكهرباء فاتورة الكهرباء وزارة الكهرباء جهاز مرفق الكهرباء

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