الأهلي يرفض عرضًا أوروبيًا لضم مصطفى شوبير ويتمسك باستمراره

رفض النادي الأهلي عرضًا شفهيًا من أحد الأندية الدنماركية للتعاقد مع حارس مرمى الفريق مصطفى شوبير، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في ظل تمسك الإدارة باستمرار اللاعب ضمن صفوف الفريق.

وجاء العرض من خلال الشركة المسؤولة عن تسويق الحارس، مقابل مبلغ مالي يُقدر بنحو 600 ألف دولار، إلا أن إدارة الأهلي اعتبرت القيمة المالية لا تتناسب مع إمكانيات مصطفى شوبير ومستواه الفني، لتغلق الباب أمام مناقشة العرض.

ويواصل الأهلي تمسكه ببقاء الحارس الدولي، حيث من المقرر أن يسافر مع بعثة الفريق إلى معسكر الإعداد في إسبانيا المقرر انطلاقه يوم 6 أغسطس، ضمن الاستعدادات للموسم الجديد.

كما تستعد إدارة القلعة الحمراء لفتح ملف تمديد عقد مصطفى شوبير خلال الفترة المقبلة، مع تعديل عقده المالي ووضعه ضمن لاعبي الفئة الأولى، تقديرًا لما قدمه مع الفريق خلال الفترة الماضية، وفي إطار الحفاظ على العناصر الأساسية داخل صفوف الأهلي