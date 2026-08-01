انتشال أول جثـ مان لسيدة من تحت أنقاض عقار زفتى المنهار

نجحت قوات الحماية المدنية بمحافظة الغربية اليوم في انتشال أول جثمان لسيدة من تحت أنقاض العقار المنهار بشارع فلسطين بمدينة زفتي تزامنا مع أعمال البحث المستمرة التي تنفذها الأجهزة المعنية وسط تواجد مكثف للقيادات الأمنية والتنفيذية.

اخراج سيدة أسفل الأنقاض



وأفاد شهود عيان بذات المنطقة بنجاة أصحاب منزل زفتى المنهار من المــوت بسبب حضورهم حفل زفاف أثناء وقوع الحادث.

تفاصيل الواقعة

في المقابل أفاد مسئول طبي بمحافظة الغربية بالدفع بـ 10 سيارات إسعاف لمتابعة حادث المنزل المنهار بزفتي تزامنا مع رفع الأنقاض والبحث عن ضحايا وتأمين ارواح المواطنين بمحيط موقع الحادث.



وكان موقع حادث المنزل المنهار بزفتي بمحافظة الغربية شهد وصول اللواء رشاد فاروق مدير الأمن للوقوف على تطورات الحادث موجها بفرض كردون أمني وإخلاء كافة الشوارع المجاورة للحادث انهيار منزل مكون من 4 طوابق فجأة حفاظا على ارواح وحياة المواطنين.



تحرك تنفيذي عاجل



من ناحية أخري اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، برفع درجة الاستعداد والدفع الفوري بكافة الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية إلى موقع انهيار أحد العقارات بشارع فلسطين بمدينة زفتى، مع اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتعامل الفوري مع الموقف، ومتابعة تطورات الواقعة لحظة بلحظة.

البحث عن ناجين

وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية، وسيارات الإسعاف، والأجهزة التنفيذية إلى موقع الحادث، وتم فصل جميع المرافق عن العقار، فيما تواصل فرق الحماية المدنية أعمال البحث والتأمين، بالتنسيق الكامل مع جميع الجهات المختصة.

رفع حالة الطوارئ

وتؤكد محافظة الغربية أن التعامل مع الواقعة يتم وفقًا للإجراءات المعتمدة، مع استمرار المتابعة الميدانية حتى الانتهاء من جميع أعمال التأمين، وتهيب بجميع وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة وعدم تداول أو نشر أي معلومات إلا من خلال البيانات الرسمية الصادرة عن المحافظة، حفاظًا على سلامة تداول المعلومات ودقة ما يتم نشره.