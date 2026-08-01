انهيار منزل 4 طوابق بشارع فلسطين في زفتي.. و الأمن يبحث عن مصابين

شهد شارع فلسطين بمدينة زفتي بمحافظة الغربية منذ قليل واقعة انهيار منزل مكون من 4 طوابق إثر تصدعات مفاجئة وتم فرض كردون أمني بمحيط موقع الحادث لتأمين ارواح المارة من المواطنين.

تفاصيل الواقعة



وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت مديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة زفتي يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة حول واقعة انهيار منزل سكني مكون من 4 طوابق بشكل مفاجئ إثر تصدعات وشروخات بشارع فلسطين بنطاق دائرة القسم.

تحرك تنفيذي عاجل



كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.

كما تم فرض كردون أمني عاجل بمحيط موقع الحادث لتأمين ارواح السكان.

البحث عن ناجين



كما تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية لنقل المصابين المحتملين ويجري البحث عن ناجين أسفل العقار المنكوب .



وكلفت إدارة البحث الجنائي في الغربية بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق