رياضية فاخرة.. المواصفات الكاملة لـ بنتلي بنتياجا EWB Azure| صور

تعد بنتلي واحدة من أقدم العلامات المتخصصة في إنتاج السيارات الفاخرة على مستوى العالم، إذ تأسست الشركة البريطانية عام 1919، ونجحت منذ انطلاقها في ترسيخ مكانتها بين أبرز المصنعين الذين يجمعون بين الأداء القوي ومستويات الرفاهية العالية.

وقدمت الشركة على مدار أكثر من قرن، مجموعة واسعة من الطرازات التي تجمع بين الفخامة والتقنيات المتطورة، منها طراز بنتياجا EWB Azure ضمن هذه الفئة، مع الإطلالة التي تنتمي إلى الفئة الرياضية المتعددة الاستخدامات.

بنتلي بنتياجا EWB Azure

محرك بنتلي بنتياجا EWB Azure

تعتمد بنتلي بنتياجا EWB Azure على محرك بنزين ثماني الأسطوانات بتقنية التوين تيربو، بسعة 4.0 لتر، ويولد المحرك قوة تبلغ 542 حصانًا، بينما يصل عزم الدوران إلى 770 نيوتن متر، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من ثماني سرعات، مع نظام دفع كلي للعجلات.

وتتمكن السيارة من التسارع من السكون إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 4.6 ثانية، فيما تبلغ سرعتها القصوى 290 كيلومترًا في الساعة، كما تحقق متوسط استهلاك للوقود يبلغ 9.4 كيلومتر لكل لتر، مع خزان وقود سعته 85 لترًا، إضافة إلى قدرة سحب تصل إلى 3500 كيلوجرام.

بنتلي بنتياجا EWB Azure

تجهيزات بنتلي بنتياجا EWB Azure

زودت بنتلي هذا الطراز بشاشة معلومات وترفيه قياس 10.9 بوصة تدعم الاتصال اللاسلكي عبر آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، إلى جانب تقنية البلوتوث، كما تأتي السيارة بنظام صوتي Signature Bentley، وشاشة رقمية للعدادات، إلى جانب شاشة عرض على الزجاج الأمامي، ونظام تكييف هواء أوتوماتيكي رباعي المناطق.

بنتلي بنتياجا EWB Azure ووسائل الحماية

تضم بنتلي بنتياجا EWB Azure مجموعة واسعة من أنظمة السلامة ومساعدة السائق، حيث تشمل نظام المكابح المانعة للانغلاق، والتوزيع الإلكتروني لقوى الكبح، ونظام التحكم في الجر، إلى جانب برنامج الثبات الإلكتروني.

بنتلي بنتياجا EWB Azure

كما تتوفر السيارة بمساعد صعود المرتفعات ومساعد نزول المنحدرات، بالإضافة إلى نظام تثبيت سرعة متكيف، ونظام التحذير من الاصطدام الأمامي، مع مكابح طوارئ تعمل بصورة تلقائية عند الحاجة، وتشمل التجهيزات أيضًا نظام المحافظة على المسار والتنبيه عند مغادرته، ومراقبة النقطة العمياء، والتحذير من التصادم الخلفي، ونظام مراقبة إرهاق السائق، وكاميرا محيطية بزاوية 360 درجة.