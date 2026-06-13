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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

عشاق الفخامة.. المواصفات الكاملة لـ بنتلي فلاينج سبير Mulliner | صور

بنتلي فلاينج سبير Mulliner
بنتلي فلاينج سبير Mulliner
صبري طلبه

تُصنف بنتلي فلاينج سبير ضمن أكثر السيارات الفاخرة في الأسواق العالمية، حيث تمثل أحد أبرز طرازات العلامة البريطانية التي تجمع بين الفخامة والتقنيات الحديثة. 

تأتي فئة Mulliner في مقدمة الإصدارات الأكثر تميزاً داخل عائلة فلاينج سبير، إذ تحمل مستويات أعلى من التجهيزات واللمسات الفاخرة، إلى جانب منظومة دفع متطورة تعتمد على تقنية الهايبرد القابل للشحن.

بنتلي فلاينج سبير Mulliner

بنتلي فلاينج سبير Mulliner والأداء 

تعتمد بنتلي فلاينج سبير Mulliner على نظام دفع هجين يجمع بين محرك بنزين ثماني الأسطوانات سعة 4.0 لتر مزود بشاحني توربو ومحرك كهربائي، وينتج محرك البنزين قوة تبلغ 591 حصاناً مع عزم دوران يصل إلى 800 نيوتن متر، بينما يضيف المحرك الكهربائي 188 حصاناً و450 نيوتن متر من العزم.

وتصل القوة الإجمالية إلى 771 حصاناً، عند عمل المنظومتين معاً، فيما يبلغ عزم الدوران الكلي 1000 نيوتن متر، ويرتبط هذا النظام بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض مكون من 8 سرعات، يعمل بالتعاون مع نظام دفع رباعي.

وتستطيع السيارة التسارع من الثبات إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 3.5 ثانية فقط، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 285 كيلومتراً في الساعة، بينما تزود السيارة بحزمة بطاريات تبلغ سعتها 25.9 كيلوواط ساعة، ما يسمح لها بالسير لمسافة تصل إلى 81 كيلومتراً بالاعتماد على الطاقة الكهربائية فقط. 

بنتلي فلاينج سبير Mulliner

تجهيزات بنتلي فلاينج سبير Mulliner

حصلت فلاينج سبير Mulliner على مقصورة تجمع بين المواد الفاخرة والتجهيزات المتطورة، حيث تأتي عجلة القيادة مكسوة بالجلد وتدعم التدفئة، إضافة إلى تصميم متعدد الوظائف، كما تضم السيارة شاشة معلومات وترفيه قياس 12.3 بوصة تدعم الاتصال اللاسلكي عبر آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، وقاعدة شحن لاسلكية للهواتف الذكية.

وتشمل التجهيزات المخصصة للراحة أنظمة تدفئة وتبريد وتدليك للمقاعد، وبتقنية العرض على الزجاج الأمامي، ونظام تكييف أوتوماتيكي مع وجود فتحات خلفية مخصصة للركاب في الصف الثاني، كما يتضمن النظام تقنية مراقبة جودة الهواء.

بنتلي فلاينج سبير Mulliner

بنتلي فلاينج سبير Mulliner ووسائل الأمان

تضم السيارة باقة من تقنيات الحماية منها نظام تثبيت سرعة متكيف، ونظام التحذير من التصادم الأمامي ومكابح الطوارئ الذاتية، وتقنيات مراقبة المسار، بما في ذلك التحذير عند الخروج عن الحارة المرورية ومساعد البقاء داخل المسار، إلى جانب نظام مراقبة النقطة العمياء والتنبيه لحركة المرور الخلفية والتحذير من التصادم الخلفي.

وزودت السيارة بمجموعة كبيرة من الوسائد الهوائية التي تغطي الصفوف الأمامية والخلفية، إضافة إلى كاميرا محيطية بزاوية 360 درجة وحساسات ركن أمامية وخلفية، ومجموعة من الأنظمة الإلكترونية المخصصة لتعزيز الثبات والتحكم، من بينها المكابح المانعة للانغلاق والتوزيع الإلكتروني لقوى الكبح ونظام التحكم في قوى الجر وبرنامج الثبات الإلكتروني. 

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