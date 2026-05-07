بقوة تتجاوز 1000 حصان.. بنتلي تقترب من إطلاق أول SUV كهربائية بالكامل

تواصل شركة بنتلي تطوير أول سيارة كهربائية بالكامل في تاريخها، مع اقتراب الكشف عن طراز جديد ينتمي لفئة الـSUV الفاخرة، وذلك بعد رصد السيارة خلال اختبارات شتوية مكثفة في أوروبا.

وكانت بنتلي قد أثبتت نجاحها في هذه الفئة مع إطلاق “بنتايجا”، التي حققت انتشار واسع ومبيعات قوية عالميا، ما شجع العلامة البريطانية على التوسع بسيارة SUV ثانية ولكن هذه المرة بمنظومة كهربائية بالكامل.

الطراز الجديد يعرف حاليا باسم مؤقت “Urban SUV”، إلا أن الشركة يتوقع أن تعتمد اسما مختلفا عند الكشف الرسمي، وستأتي السيارة بحجم أصغر من بنتايجا، مع تصميم أكثر عصرية يعكس توجه بنتلي نحو مستقبل السيارات الكهربائية الفاخرة.

النسخ الاختبارية الأخيرة ظهرت بتمويه كثيف، لكنها كشفت بعض التفاصيل المهمة، أبرزها شريط إضاءة LED ممتد في الواجهة الأمامية، ومصابيح أمامية جديدة مكونة من أربعة عناصر ضوئية منفصلة، ما يمنح السيارة هوية مختلفة عن باقي موديلات بنتلي الحالية.

كما ظهرت في الخلف إضاءة رفيعة التصميم، رغم محاولات الشركة إخفاء ملامح السيارة النهائية أثناء الاختبارات.

وتعتمد بنتلي في تطوير سيارتها الجديدة على منصة “Premium Platform Electric” المستخدمة أيضا في بورش كايين الكهربائية القادمة، ما يعني مشاركة تقنيات البطاريات وأنظمة الدفع والمحركات الكهربائية بين الطرازين.

ومن المتوقع أن تقدم السيارة مستويات أداء قوية للغاية، خاصة أن كايين الكهربائية ستتوفر بقوة تصل إلى 1039 حصانا في أقوى نسخها، وهو ما يشير إلى إمكانية وصول SUV بنتلي الكهربائية إلى أرقام مشابهة تتجاوز حاجز الألف حصان.

وتركز بنتلي كذلك على تقنيات الشحن السريع، حيث تشير التوقعات إلى قدرة السيارة على إضافة مدى يصل إلى 160 كيلومترا خلال نحو 7 دقائق فقط، ما يعزز من سهولة الاستخدام اليومي ويقلل فترات التوقف للشحن.

أما المقصورة الداخلية، فتشير الصور التجسسية إلى تصميم قريب من فلسفة بورش كايين الكهربائية، مع شاشة منحنية كبيرة ونظام عدادات رقمي، لكن مع اعتماد خامات فاخرة وتجهيزات حصرية تحافظ على هوية بنتلي المعروفة بالفخامة الراقية.

كما يتوقع مشاركة بعض العناصر التقنية مع طرازات أودي، خاصة فيما يتعلق بوحدات التحكم خلف عجلة القيادة وأنظمة التشغيل الإلكترونية.

وبحسب التوقعات، قد تكشف بنتلي عن النسخة الإنتاجية النهائية خلال الفترة المقبلة، على أن تبدأ عمليات التسليم للعملاء في عام 2027، لتدخل الشركة رسميا عصر السيارات الكهربائية عالية الأداء.