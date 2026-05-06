أسعار كيا برايد موديل 2000 المستعملة في مصر

تعتبر السيارات المستعملة من أكثر المركبات داخل السوق المصري ‏المحلي ‏‏انتشارا، ‏والذي يضم الكثير من الأشكال للطرازات المختلفة، منها الاقتصادية ‏‏والمتوسطة ‏وأيضا الفارهة.‏

وأصبحت الشريحة الكبرى من المقبلين على الشراء، يبحثون عن ‏السيارات ‏‏المستعملة ‏ذات السعر المنخفض؛ لتوفير جزء من المبلغ الذي سيدفعونه حال شراء ‏سيارة ‏جديدة.‏

وانتشرت منصات بيع السيارات المستعملة، والتي عرضت عددا ‏من ‏‏السيارات لفتت ‏أنظار الجميع؛ بسبب سعرها الجيد، وكان من بينها ‏السيارة كيا برايد موديل 2000‏.

تعتمد السيارة كيا برايد موديل 2000، بشكل أساسي على محرك رباعي الأسطوانات بسعة 1324 سي سي (1.3 لتر)، يولد قوة حصانية تصل إلى 64 حصانًا عند 5200 دورة في الدقيقة، مع عزم دوران أقصى يبلغ 102 نيوتن متر. يتصل هذا المحرك بناقل حركة يدوي من 5 سرعات أو أوتوماتيكي، مما يسمح للسيارة بالوصول إلى سرعة قصوى تقارب 159 كم/ساعة، مع قدرة على التسارع من الثبات إلى 100 كم/ساعة في غضون 13.7 إلى 14.1 ثانية تقريبا.

من حيث الأبعاد والوزن، يبلغ طول نسخة الهاتشباك حوالي 3565 مم وعرضها 1605 مم، بينما يزداد طول نسخة السيدان ليصل إلى 3935 مم لتوفير مساحة أكبر للحقيبة الخلفية، وتتميز السيارة بخفة وزنها الملحوظة التي تتراوح بين 790 و815 كجم (وزن فارغ)، مما يعزز من أدائها الاقتصادي، بينما تصل سعة خزان الوقود إلى 37 أو 38 لترا.

تعتبر السيارة كيا برايد موديل 2000، من السيارات الموفرة جدا، حيث يبلغ متوسط استهلاك الوقود المجمع حوالي 6.7 لتر لكل 100 كم، وفي ظروف القيادة داخل المدينة، يرتفع الاستهلاك إلى نحو 8.8 لتر/100 كم، بينما ينخفض بشكل ملحوظ على الطرق السريعة ليصل إلى 5.6 لتر/100 كم، تتوفر السيارة بجنوط قياس 12 أو 13 بوصة حسب الفئة، وتوفر مساحة تخزين خلفية تبدأ من 267 لترا في نسخة الهاتشباك وتصل إلى 687 لترا عند طي المقاعد الخلفية.

وعن سعر السيارة كيا برايد موديل 2000‏‏‏‏‏‏‏، فيأتي بمتوسط 280 ألف جنيه، ‏‏وقد ‏يختلف بعض الشيء بحسب الحالة الفنية للسيارة‎.‎