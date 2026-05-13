الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
"الزراعة" تواصل دعم مزارعي التجمعات التنموية بوسط سيناء ضمن جهود "بحوث الصحراء"

شيماء مجدي

واصل مركز بحوث الصحراء بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي،  جهوده الميدانية لدعم المزارعين من خلال زيارة ميدانية إلى تجمع النوافعة بوسط سيناء، ضمن فعاليات مبادرة «اسأل واستشير»، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجالات الفاكهة والإنتاج النباتي والأراضي، وذلك في إطار المتابعة الميدانية لتداعيات السيول التي شهدتها المنطقة خلال الفترة الأخيرة، والعمل على مواجهة آثار التغيرات المناخية على الزراعات المختلفة.

وجاءت الزيارة تنفيذاً لتعليمات السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت توجيهات الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء بضرورة تكثيف التواجد الميداني وتقديم الدعم الفني والإرشادي للمزارعين بالمناطق المتضررة، ومتابعة تأثير التغيرات المناخية والسيول على المحاصيل الزراعية والعمل على الحد من آثارها .

وشهدت الزيارة جولات ميدانية داخل الزراعات القائمة، خاصة مزارع الزيتون، لمتابعة الحالة العامة للمحاصيل والتعرف على أبرز التحديات التي تواجه المزارعين على أرض الواقع، وفي مقدمتها مشكلة ملوحة التربة وتأثيرها على نمو الأشجار والإنتاجية، إلى جانب تقييم تأثير السيول الأخيرة على الأراضي الزراعية.

وقدم خبراء المركز عدداً من التوصيات الفنية والإرشادات العملية للتعامل مع الملوحة وتحسين خواص التربة، إلى جانب توعية المزارعين بأفضل الممارسات الزراعية المتعلقة بالري والتسميد وبرامج الخدمة الزراعية المناسبة للمنطقة، بما يسهم في الحد من آثار التغيرات المناخية ورفع كفاءة الإنتاج الزراعي.

تعزيز التواصل المباشر مع المزارعين

والجدير بالذكر أن مبادرة «اسأل واستشير» تستهدف تعزيز التواصل المباشر مع المزارعين، ونقل الخبرات العلمية والتطبيقية إليهم بما يسهم في دعم التنمية الزراعية وتحقيق أفضل إنتاجية ممكنة للمحاصيل.

لعزومات عيد الأضحى..طريقة عمل الفتة المصرية بالخل والثوم

