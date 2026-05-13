الأرصاد تحذّر من موجة حارة ورمال مُثيرة للأتربة غدًا

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس ليوم غدٍ الخميس الموافق 14 مايو 2026، وكشفت عن موجة من الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة على أغلب أنحاء البلاد.

تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة:

وفقاً لبيانات الأرصاد المعلنة، من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى والصغرى المستويات التالية:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 39 درجة والصغرى 21 درجة.

جنوب الصعيد: العظمى 42 درجة والصغرى 25 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 40 درجة والصغرى 22 درجة.

السواحل الشمالية: العظمى 28 درجة والصغرى 18 درجة.

الظواهر الجوية المصاحبة:

أشارت الأرصاد إلى مجموعة من الظواهر الجوية التي يجب الحذر منها:

نشاط الرياح:

رصدت الهيئة نشاطاً للرياح تتراوح سرعتها من 30 إلى 40 كم/س، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية، الوجه البحري، القاهرة الكبرى، الصحراء الغربية، وشمال وجنوب الصعيد وسيناء.

الشبورة المائية:

تتكون شبورة مائية صباحاً من الساعة 4 إلى 8 صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

فرص الأمطار: توجد فرص ضعيفة لتكون سحب منخفضة على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة، قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر.

حالة الطقس العامة:

يكون الطقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر، ويتحول إلى شديد الحرارة نهاراً على أغلب الأنحاء، بينما يكون حاراً على السواحل الشمالية الغربية ومعتدلاً خلال ساعات الليل.

وتناشد الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين بضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.