روسيا تحذر: غياب الدولة الفلسطينية سيبقي الشرق الأوسط ساحة للتطرف لعقود

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن استمرار تجاهل القضية الفلسطينية يهدد بتحويل الشرق الأوسط إلى بؤرة توتر وتطرف لسنوات طويلة، مشددًا على أن غياب الدولة الفلسطينية ستكون له تداعيات خطيرة على المنطقة بأكملها، بما في ذلك إسرائيل ودول الجوار.

وقال لافروف، في تصريحات لشبكة “روسيا اليوم”، إن الأزمات الدولية المتلاحقة ساهمت في تراجع الاهتمام العالمي بالقضية الفلسطينية، معتبرًا أن إسرائيل، بدعم من الولايات المتحدة، تعمل على تقويض أي مسار حقيقي للتسوية الفلسطينية.

وأوضح أن مجموعة بريكس طرحت مبادرة تدعم حل الدولتين، إلا أنها واجهت معارضة قوية، في ظل تمسك إسرائيل برفض إقامة دولة فلسطينية بشكل قاطع.

وانتقد الوزير الروسي ما وصفه بـ"الردود المفرطة" من جانب إسرائيل على الهجمات والتوترات الأمنية، مؤكدًا أن العالم بات يشهد عودة لسياسة فرض الوقائع بالقوة بدلًا من الحلول السياسية والدبلوماسية.

وأضاف لافروف أن هناك محاولات لإعادة صياغة القضية الفلسطينية عبر مشاريع بديلة تقوم على إعادة توطين الفلسطينيين في دول أخرى، من بينها إندونيسيا والصومال وربما الهند، بدلًا من منحهم حقهم في إقامة دولتهم المستقلة.

كما تطرق إلى المبادرة التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن قطاع غزة، مشيرًا إلى أنها لم تتضمن أي رؤية واضحة لإقامة دولة فلسطينية، فضلًا عن تجاهلها الكامل لقضية الضفة الغربية، معتبرًا أن ذلك يعكس تجاهلًا واضحًا للقانون الدولي.