قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مؤتمر صحفى لرئيس الوزراء.. بعد قليل
تداول فيديو لطلاب يُمزقون الكتب بجوار مدرسة بالمنيا ..ومطالب بتدخل المسئولين
رسمياً من اليوم .. أسعار باقات الإنترنت الأرضي الجديدة بعد الزيادة
بسبب إبستين.. وزير التجارة الأمريكي يمثل أمام مجلس النواب
الـ var سيد الموقف.. 10 مشاهد مثيرة بلقاء الأهلي وانبي| صور
قضية رقم 16.. نادى الزمالك في قبضة الفيفا| تفاصيل مثيرة
العكلوك وزكي يبحثان من القاهرة دعم وتعزيز القضية الفلسطينية
على كرسي متحرك.. ممدوح عباس يودع الفنان الزملكاوي هاني شاكر
واشنطن بوست: الضربات الإيرانية دمرت 228 هدفا أمريكيا بالشرق الأوسط
الجنيه المصري يصعد بقوة في مواجهة الدولار بالبنوك.. ماذا يحدث؟
خلص عليها ودفنها خلف المنزل.. إحالة أوراق المتهم بقتل زوجته بالبحيرة للمفتي
نواف سلام يطالب بوضع جدول زمني للانسحاب الإسرائيلي من لبنان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

“طمس الهوية”.. احتجاج على “محو فلسطين” من المتحف البريطاني

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
نوال السيد

في تطور أثار جدلاً سياسياً وثقافياً، قدم السفير الفلسطيني لدى المملكة المتحدة حسام زملط احتجاجاً رسمياً إلى وزارة الخارجية البريطانية، مطالباً بالتدخل بعد إزالة اسم “فلسطين” من بعض المعروضات داخل المتحف البريطاني في لندن.

ويأتي هذا التحرك في وقت كانت فيه بريطانيا قد اعترفت بدولة فلسطين في سبتمبر 2025، ما زاد من حدة الانتقادات للتغييرات التي طالت لوحات تعريفية داخل قاعات المتحف، خاصة تلك المتعلقة بتاريخ بلاد الشام ومصر القديمة.

اتهامات بـ“طمس الهوية” وردود متباينة

وبحسب السفير زملط، فإن حذف كلمة “فلسطين” واستبدالها بتسميات مثل “غزة” و”الضفة الغربية” في بعض الشروحات، إلى جانب إزالة مصطلحات مثل “فلسطيني”، يمثل “محوًا تاريخياً” يتجاوز مجرد تعديل علمي. وأكد أن القضية لا تتعلق فقط بالتاريخ، بل تمس “الوجود والهوية”، قائلاً إن “محو الماضي يعني محو الحاضر”.

وأشار إلى أنه كان قد التقى مدير المتحف نيكولاس كولينان في مارس الماضي، لكنه لم يحصل على تعهد بإعادة المصطلحات المحذوفة، وهو ما دفعه لاحقاً لمخاطبة الحكومة البريطانية بشكل رسمي.

في المقابل، نفى المتحف البريطاني إزالة مصطلح “فلسطين” بشكل كامل، مؤكداً أنه لا يزال مستخدماً في بعض القاعات والمواد المعروضة وعلى الموقع الإلكتروني، إلا أن ذلك لم يبدد الجدل، خاصة مع وجود صور توثق التغييرات التي طالت بعض اللوحات.

خلفيات التغيير وسجال تاريخي

تأتي هذه الخطوة وسط نقاش أوسع حول استخدام المصطلحات التاريخية في عرض حضارات الشرق القديم. فقد أفادت تقارير بأن التعديلات شملت استبدال كلمة “فلسطيني” بـ”كنعاني” في بعض الشروحات، وحذف إشارات إلى “فلسطين” و”الفلستيين” من نصوص أخرى.

ووفقاً لمعلومات متداولة، فإن مجموعة ضغط تدعى محامون من أجل إسرائيل في المملكة المتحدة كانت قد أثارت اعتراضات على استخدام مصطلح “فلسطين” في سياقات تاريخية قديمة، معتبرة أنه لا يعكس بدقة تلك الفترات، وهو ما قد يكون ساهم في إعادة صياغة بعض المعروضات.

غير أن عدداً من الباحثين شككوا في مبررات هذا التغيير، مؤكدين أن مصطلح “فلسطين” له جذور تاريخية طويلة، واستخدم عبر العصور من قبل حضارات متعددة، من المصريين القدماء إلى الإغريق والرومان، واستمر حتى العصر الحديث.

ويرى أكاديميون أن محاولة إسقاط مفاهيم معاصرة على تسميات قديمة قد يؤدي إلى تشويه السياق التاريخي، بينما حذر آخرون من توظيف التاريخ في صراعات سياسية راهنة.

فلسطين غزة السفير الفلسطيني الخارجية البريطانية اسم فلسطين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إمام عاشور

مفاجأة سارة لجماهير الأهلي بخصوص إمام عاشور وحسين الشحات

النجم هاني شاكر

قبل هاني شاكر.. حكايات مؤثرة لنجوم تأخر تشييع جنازاتهم في لحظات الوداع الأخيرة

فتحي سند

بعد الفوز علي سموحة.. الزمالك يتلقى ضربة موجعة فماذا حدث؟

د. شوقي علام

هل يجوز قطع صلة الرحم بسبب المشاكل العائلية؟ المفتي السابق يجيب

الطواف حول الكعبة

لماذا نطوف حول الكعبة عكس عقارب الساعة؟.. اعرف الحكمة

ارتفاع أسعار الذهب عالمياً اليوم الأربعاء

قفزة جديدة في أسعار الذهب.. المعدن الأصفر يستغل تراجع أسعار الدولار والنفط ويصعد بقوة

ارتفاع أسعار الذهب عالمياً ومحلياً اليوم الأربعاء

قفزة في أسعار الذهب عالميا.. وهذا سعر عيار 21 في مصر

جهاز

كروت الشحن دون تغيير.. تحريك أسعار بعض الباقات الانترنت بنسبة تتراوح بين 9% و15%.. انفوجراف

ترشيحاتنا

صورة الملف

أخبار التوك شو| مفاجأة سارة لجماهير الأهلي.. ومفاجأة بشأن الذهب والدولار والدواجن وحالة الجو.. مصر تودع أمير الغناء العربي بجنازة مهيبة

أمريكا والصين

حرب الطاقة تشتعل بين واشنطن وبكين.. الصين ترد على العقوبات الأمريكية بخطوات محسوبة

إيران وأمريكا

إيران: ندرس المقترح الأمريكي الأخير وسنبلغ باكستان بالرد

بالصور

أسرع فطار لأولادك قبل المدرسة في 5 دقائق.. وصفات مغذية وسهلة هتنقذك كل صباح

أسرع فطار لأولادك قبل المدرسة في 5 دقائق.. وصفات مغذية وسهلة هتنقذك كل صباح
أسرع فطار لأولادك قبل المدرسة في 5 دقائق.. وصفات مغذية وسهلة هتنقذك كل صباح
أسرع فطار لأولادك قبل المدرسة في 5 دقائق.. وصفات مغذية وسهلة هتنقذك كل صباح

أكلات تقوي المناعة في الصيف وتحميك من الفيروسات.. اختيارات بسيطة وفعالة يوميًا

أكلات تقوي المناعة في الصيف وتحميك من الفيروسات.. اختيارات بسيطة وفعالة يوميًا
أكلات تقوي المناعة في الصيف وتحميك من الفيروسات.. اختيارات بسيطة وفعالة يوميًا
أكلات تقوي المناعة في الصيف وتحميك من الفيروسات.. اختيارات بسيطة وفعالة يوميًا

فيروس مميت في صمت.. هانتا ينتقل من الفئران للإنسان| اعرف الأعراض؟

فيروس هانتا
فيروس هانتا
فيروس هانتا

إزالة 149 حالة تعد على الأراضي الزراعية واملاك الدولة بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

فيديو

وزير الدفاع يلتقى عدداًمن مقاتلى المنطقة الجنوبية العسكرية

وزير الدفاع: تأمين حدود مصر وحماية أمنها القومي مهمة مقدسة لا تهاون فيها

وزير الدفاع يلتقى عدداًمن مقاتلى المنطقة الجنوبية العسكرية

وزير الدفاع: القوات المسلحة تعمل بأقصى درجات اليقظة للحفاظ على أمن مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : شفرة الطيبات

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العدو يُدفع بالعدو

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: أظن

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إيران تقترح وواشنطن ترفض.. ماذا بعد؟!

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: التواجد العسكري الأمريكي في دول الخليج العربي من أجل النفط … أمر واقع لا اختيار !

المزيد