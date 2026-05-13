أطفال اليوم قادة الغد.. ختام الأنشطة الطلابية وتخريج رياض الأطفال بطور سيناء

شهدت الدكتورة وفاء رضا، مدير مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، اليوم الأربعاء، حفل ختام الأنشطة الطلابية وتخريج أطفال المستوى الثاني لرياض الأطفال بمدرسة النصر للتعليم الأساسي التابعة لإدارة طور سيناء التعليمية، وذلك في إطار توجيهات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، بضرورة دعم الأنشطة الطلابية واكتشاف المواهب الطلابية وتنميتها.

وكان في استقبالها علي سمير، مدير المدرسة، حيث بدأت فعاليات الحفل بعزف الجمهوري، أعقبه تلاوة آيات من القرآن الكريم قدمها أحد أطفال رياض الأطفال، وسط أجواء احتفالية مبهجة عكست مستوى التميز الذي تشهده الأنشطة التعليمية بالمدرسة.

وتضمنت فقرات الحفل عروضًا رياضية وفنية متنوعة قدمها أطفال رياض الأطفال، من بينها عرض الألوان ومسرحية تربوية نالت إعجاب الحضور، إلى جانب فقرات غنائية وطنية قدمها كورال المدرسة، أظهرت مواهب الطلاب وقدرتهم على الإبداع والتعبير الفني.

واختُتمت الاحتفالية بتكريم معلمات رياض الأطفال بالمدرسة، ومحمد أنور، معلم التربية الموسيقية، تقديرًا لجهودهم المتميزة في رعاية الأطفال وتنمية مهاراتهم، حيث قامت مدير المديرية بمنحهم شهادات التقدير، كما حرصت على التقاط الصور التذكارية مع الأطفال عقب تسليمهم شهادات التخرج وسط فرحة أولياء الأمور.

وشهد الحفل حضور المهندس مصطفى كمال، رئيس مجلس أمناء المحافظة، وأحمد حجاج، وكيل إدارة طور سيناء التعليمية، وسحر عبده، مدير إدارة المشاركة المجتمعية، وعادل النجار، رئيس مجلس أمناء المدرسة، و هانم صقر، موجه رياض الأطفال بالمديرية، وأسماء سعد، موجه رياض الأطفال بالإدارة، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس أمناء إدارة طور سيناء وأولياء الأمور.

ومن جانبها، أعربت الدكتورة وفاء رضا عن سعادتها بما لمسته من تميز في الأنشطة الطلابية، مشيدة بجهود معلمات رياض الأطفال ودورهن في بناء شخصية الطفل وتنمية قدراته الإبداعية، مؤكدة أن تعليم جنوب سيناء يواصل دعمه الكامل للأنشطة التربوية التي تسهم في إعداد جيل واعٍ ومبدع قادر على صناعة المستقبل.