فيفا يعلن إيقاف قيد الزمالك للمرة الـ 17

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» توقيع عقوبة جديدة على نادي الزمالك بإيقاف القيد لمدة 3 فترات انتقالات، وذلك وفقًا لما ورد عبر الموقع الرسمي للاتحاد، اليوم الأربعاء 13 مايو 2026.

ولم يكشف «فيفا» عن تفاصيل إضافية بشأن سبب العقوبة الجديدة، كما لم يوضح الأطراف المرتبطة بالقرار، مكتفيًا بإدراج اسم الزمالك ضمن قائمة الأندية الموقوفة عن القيد.

ويأتي القرار الجديد؛ في ظل سلسلة من الأزمات القانونية التي يواجهها الزمالك خلال الفترة الأخيرة، بعدما سبق أن تعرض النادي لعقوبات مماثلة بسبب مستحقات مالية متأخرة تخص مدربين ولاعبين سابقين.

وشملت القضايا السابقة، مستحقات البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني الأسبق للفريق وجهازه المعاون، إلى جانب قضية مستحقات السويسري كريستيان جروس، فضلًا عن مستحقات التونسي فرجاني ساسي لاعب الفريق السابق.

كما يواجه الزمالك عدة قضايا أخرى تتعلق بمستحقات أندية ولاعبين، من بينها قضية نادي إستريلا دا أمادورا البرتغالي الخاصة بصفقة الأنجولي شيكو بانزا، وقضية نادي شارلروا البلجيكي المرتبطة بصفقة الفلسطيني عدي الدباغ.

وتضم القائمة أيضًا قضية نادي نهضة الزمامرة المغربي الخاصة بصفقة صلاح مصدق، بالإضافة إلى قضيتين تخصان نادي أولكساندريا الأوكراني بشأن مستحقات صفقة البرازيلي خوان بيزيرا.

كما تشمل الملفات العالقة، مستحقات السنغالي إبراهيما نداي لاعب الفريق السابق، إلى جانب قضية نادي سانت إتيان الفرنسي المتعلقة بصفقة المغربي محمود بنتايج، وقضية اتحاد طنجة المغربي الخاصة بانتقال عبد الحميد معالي، بالإضافة إلى مستحقات البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني الأسبق للفريق.

وارتفع عدد القضايا المسجلة ضد الزمالك إلى 17 قضية حتى الآن، من بينها قرار إيقاف القيد الجديد الصادر اليوم.